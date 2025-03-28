緬甸地震｜旅泰新加坡人：門狂晃猛開猛關　披浴袍23樓爬樓梯逃命

緬甸發生7.9級強震，鄰國泰國多地區受影響震感明顯。在泰國的新加坡人受訪時說，事發時正要洗澡，只能慌亂包上浴袍和其他酒店客人爬樓梯往下逃。



新加坡人李宇晴（35歲，音樂家）在地震發生前約一個小時，剛抵達曼谷酒店並辦理入住。她在客房浴室準備洗澡時感受到震動，慌亂中披上浴袍，從23樓爬樓梯往下逃到酒店外。

她入住的酒店位於曼谷市中心MBK大型購物中心樓上。據她描述，她在浴室內準備洗澡時，發現浴室門被晃得猛開猛關，便趕緊披上浴袍衝出房間。她說：「我被指引走樓梯間，大家都在奔跑，還有人在哭泣，樓梯間也有小磚塊掉落。」

MBK中心地震後疏散人群

李宇晴表示，她這趟是帶學生到曼谷參賽。地震發生約三小時後，她得知學生的航班未受影響按計劃抵達曼谷，比賽將如期進行。「門晃時我閃過『是不是地震』這個念頭，但又不敢確定，因為我每年都來曼谷，泰國幾乎沒傳出過類似的天災。」雖然出差行程不會有變化，但她會召集在曼谷的朋友晚上一起住，彼此有個照應。

從事建築業的泰國人布克（46歲）在曼谷中央商業區沙吞（Sathorn）的辦公室工作時感到震動，「我們先看到吊燈在晃動，然後趕緊通過樓梯從30樓跑到樓下」。她表示，出現震感後的五分鐘內，全樓約500多人都疏散到辦公樓樓下。

她說，震後的曼谷街道交通情況混亂：「聽說高速公路關閉，地鐵也關閉了，路況擁堵，路上也有救護車。我們還在想辦法回家。」

從事建築業的她也說，由於泰國不是地震頻發區，房屋建築並沒有嚴格的防震設計要求，因此這次的地震才傳出這麼多災情。

本文獲《聯合早報》授權轉載

