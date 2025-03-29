緬甸地震 | 曼谷地標白玉酒店被震歪傾斜　酒店：屬抗震設計

［泰國地震／緬甸地震／曼谷地震］緬甸中部3月28日下午發生嚴重地震，鄰國泰國也出現災情。泰媒同日報道，曾是曼谷最高建築物的白玉天空酒店（Baiyoke Sky，又譯彩虹雲霄酒店）大樓被震歪傾斜，牆壁甚至出現裂痕。酒店方面其後在社交媒體稱，酒店大樓整體狀況良好未受重大損害，並澄清所謂的「傾斜」是大樓的抗震設計，使其在地震期間能夠以可控的方式彎曲和搖擺防止倒塌的情況出現。



泰國媒體The Nation及《泰國頭條新聞》報道，作為曼谷標誌性建築的白玉大廈1號樓及2號樓（Baiyoke Tower 1 & 2）在地震發生期間出現明顯的搖晃。當局隨即啟動緊急機制，要求附近居民疏散，並暫時遠離建築。

2025年3月28日緬甸中部發生嚴重地震，鄰國泰國震感強烈。泰媒稱，曾是曼谷最高建築物的白玉天空酒店（Baiyoke Sky）大樓被震歪傾斜，牆壁甚至出現裂痕。（泰國頭條新聞截圖）

為了回應外界憂慮，酒店管理層在社交媒體Facebook發聲明稱，經他們徹底檢查，大樓的安全狀況良好，連大樓玻璃幕牆作為整個建築物最脆弱的部分都沒有出現結構損壞或裂縫。

酒店方面強調： 「我們的建築設計能夠抵禦比普通建築更大強度的地震，該建築的結構經過精心設計，能夠在地震發生時在可控的範圍內彎曲或搖擺，從而防止重大的破壞。」

這張攝於2019年12月7日的照片中，可以看到位於泰國曼谷的白玉天空酒店（Baiyoke Sky）大樓，其中最高的便是白玉大廈2號樓。（Getty）

另外，酒店管理層提到，在地震發生期間，工作人員已即時實施疏散程序，以確保酒店所有人的安全，而所有客人當時皆已按程序撤離到安全的地點。