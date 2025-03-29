緬甸地震｜昂山素姬兒子：母親獄中平安
撰文：張涵語
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［緬甸地震／泰國地震／曼谷地震］緬甸中部3月28日發生淺層大地震，當地多個地方震感強烈。緬甸原民選政府領導人昂山素姬（Aung San Suu Kyi）的兒子向當地媒體表示，被關押在首都內比都（Naypyitaw）的母親目前平安，未受地震影響。
據緬甸「新時代」（Khit Thit media）通訊社報道，昂山素姬的兒子說：「據我所知，監獄內沒有特別嚴重的災情。」反軍方陣營的緬甸影子政府「民族團結政府」（National Unity Government）總理辦公室發言人也表示，據他們掌握的消息，昂山素姬目前沒有危險。
報道引述一名內比都軍方消息人士稱，關押昂山素姬的監獄多是單層建築，危險性比高樓小很多。
緬甸軍方2021年2月1日無預警發動政變，前國務資政昂山素姬等多名民選政府官員遭到軍方逮捕入獄。2024年4月，昂山素姬從監獄轉出改為被軟禁，剩餘刑期為27年。
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