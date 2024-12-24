可口可樂經典紅瓶蓋變黃色？原來與一習俗有關　普通fans都想要

全球最知名的汽水品牌非「可口可樂」（Coca Cola）莫屬，該品牌自1890年代以來一直以其標誌性的紅色瓶蓋聞名，不過有顧客在超市發現可口可樂經典的紅色瓶蓋竟然換成黃色，原來這與宗教有關，黃色瓶蓋的可樂是為了符合猶太逾越節的習俗「潔食」而去除成分中的玉米糖漿，讓飲食受限制的猶太人可以飲用。



《Chowhound》報道，有顧客近日在外國超市架上發現可口可樂的新配色：黃色瓶蓋，讓人好奇可口可樂是否打算放棄擁有百年歷史的紅色瓶蓋，然而答案是否定的，黃色瓶蓋的可樂其實是為了符合猶太逾越節的習俗「潔食」。

原來可口可樂轉黃色瓶蓋是有特別意思的：（按圖了解）



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逾越節是猶太人重要的宗教節日，這1天是為了紀念那些在埃及被奴役的猶太人以及他們最終擺脫奴隸制度的重要性，逾越節長達7天、期間禁止擁有或食用被歸類在「Chametz」的發酵食品，通常包括燕麥、小麥、大米、粟米和豆類，而符合「潔食」的食品便是那些符合逾越節飲食規定的食品。

據悉，一般的可口可樂中含有玉米糖漿，這使它被視為不符合「潔食」的飲品，為了讓喜愛汽水的猶太人也能在逾越節期間享用可樂，可口可樂公司特別生產不含玉米糖漿的版本，而為了方便識別，便決定將瓶蓋改成亮黃色，如此一來猶太人在逾越節期間就可以選購黃瓶蓋的可樂、並在符合「潔食」下飲用。

事實上，為了方便辨認及購買，許多符合「潔食」的產品都會在包裝上貼有特殊標誌，可口可樂公司則選擇用較為醒目的方式來應對，這除了滿足猶太人的需求，也引來不少普通可樂愛好者的注意，有些人單純想收集這款黃瓶蓋的可樂，也有人藉機避免攝取過多的玉米糖漿。

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