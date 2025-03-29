《自然》雜誌調查：逾75%受訪美科研人員考慮離開美國

特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府上台後，縮緊簽證制度，大幅縮減研究經費，並施壓高等院校「自我審查」。這一系列新政策，給美國科研領域造成巨大衝擊，讓許多學者專家開始重新思考自己的生活和事業。



3月27日，美國《自然》（Nature）雜誌公布民調結果稱，在超1600名受訪科研人員中，超75%正考慮離開美國。本月初，《自然》雜誌通過網站、社交媒體和電子郵件等渠道，向讀者詢問特朗普政府帶來的變化是否促使他們考慮離開美國。大約有1650人完成了調查，其中逾1200人給出了肯定回答。

結果顯示，這一趨勢在早期職業研究人員中尤為明顯。在回復調查的690名研究生中，有548人考慮離職；340名博士生中，有255人表示有離職意向。

美國高校畢業生（Getty Images）

許多受訪者希望搬到已經有合作者、朋友、家人或熟悉當地語言的國家，比如歐洲和加拿大。一些因為工作而搬到美國的人計劃返回原籍國。還有受訪者表示，願意離開美國，去「任何支持科學的地方」。

其實，大批科學家原本沒有離美計劃，直到特朗普開始削減研究資金並解僱研究人員。「這是我的家，我真的愛我的國家。」一名在美國頂尖大學從事植物和農業研究的研究生說，「但我的許多導師都建議我，現在就離開。」《自然》雜誌稱，在特朗普政府停止為美國國際開發署提供資金後，這名學生失去了研究支持和助學金。

在失去資金和目睹一些同事被解僱後，這名學生下定決心去歐洲、澳洲和墨西哥尋找機會。她說，她希望一切平息後返回美國，但現實是，特朗普政府「已明確表示」，農業研究不會成為政府資助的優先事項。

另一位受訪者表示，這些干擾對於像他這樣的早期職業科學家來說「尤其可怕」。他說，資深科學家有能力渡過難關，但作為早期職業研究員，「這是我們職業生涯的關鍵時刻，但在短短幾周內就陷入了混亂。」

這位在美國長大的研究員目前在美國一所重點大學擔任醫師科學家，現在他正考慮移居加拿大。他透露，資助被終止的那天，加拿大一所學校的系主任就開始試圖說服他到加拿大任職。「顯然，美國以外國家的許多大學都將此視為千載難逢的機會。」

在1200多名有離美計劃的受訪者中，許多人都強調了他們目前遇到的困難。有人是跨性別者，表示自己正遭受「雙重打擊」。一名生物醫學領域的研究生總結了同行的想法：「我們不想離開，但已別無選擇。」

在馬斯克（Elon Musk）領導的「政府效率部」（DOGE）的削減成本計劃下，特朗普政府大幅削減研究經費，停止大範圍的聯邦資助科學研究，並推進大規模裁員。

圖為2025年2月17日，美國德州民眾在總統日（Presidents' Day）上街，抗護富豪馬斯克（Elon Musk）領導的政府效率部（DOGE）。（Reuters）

據《華盛頓郵報》等媒體統計，自新政府上任1月20日至3月底，多個美國主要研究機構受到波及。其中，美國國立衛生研究院（NIH）預算削減高達30億美元（約233億港元），美國國家航空航天局（NASA）總價值4.2億美元（約32.6億港元）的合同被終止，美國國家海洋和大氣管理局（NOAA）也正在大規模裁員。

根據美國商務部數據，2021年研發支出佔美國GDP的2.3%。儘管美國的研發主要由私營部門推動，但公私部門合作至關重要。《日經新聞》稱，如果研究人員離開美國，這將對美國經濟造成打擊。

特朗普政府的打擊行動還蔓延至美國高校。由于越來越擔心特朗普政府執政後高校研究經費將大幅減少甚至中斷，哈佛大學等知名高校已停止招聘新教職員工。

2024年9月3日，美國麻薩諸塞州劍橋市，著名學府哈佛大學秋季學期的首日。（Reuters）

此外，移民政策和學術自由的縮緊，也可能加速人才流失。據美媒報道，面對特朗普縮減經費的威脅，美國高校「正以驚人的速度向特朗普投降」。上個月，全美有近兩百所高校在官網刪除了「多樣性、公平性和包容性」（DEI）政策內容。

《日經新聞》提到，根據美國國家科學基金會（NSF）報告，截至2021年，43%擁有博士學位的美國科學家和工程師都是在外國出生。因此，國際學生和外國研究人員數量的下降可能會削弱美國的科研主導地位。

值得一提的是，近年來，美國政府不斷泛化國家安全概念，打壓中企，不斷升級對華出口管制，推行「中國行動計劃」等措施大肆迫害華人科學家。與此同時，中國科研實力不斷增強，使得中國對頂尖科學家的吸引力越來越大，出現了中國科學家「回國潮」。

這一趨勢已得到多項分析的證實。香港《南華早報》援引數據稱，中國頂尖科學家數量已超越美國。研究發現，從2020年到2024年，中國頂尖科學家的數量有所增加，而美國的數量有所下降。

本文獲《觀察者網》授權轉載

