難逃青瓦台魔咒？文在寅被韓國檢方傳喚　捲女兒案遭列受賄嫌疑人

韓國官員3月28日表示，檢方以涉嫌受賄指控傳喚前總統文在寅，並表示正與文在寅法律團隊協調查問時間安排。



韓聯社報道，全州地方檢察廳上月傳喚文在寅，將其列嫌疑人身份，因他和女兒文多惠被指控涉嫌收受賄賂，賄賂為泰國易斯達航空（Thai Eastar Jet）向文在寅前女婿徐某支付的薪酬及其他款項。

文在寅退休後，於韓國慶尚南道梁山市平山村經營「平山書店」。（Instagram/ @moonjaein）

文多惠的前夫徐某被指在沒有航空公司實務經驗情況下，2018年7月獲任命為泰國易斯達航空公司高層，韓國檢方懷疑易斯達航空的創辦人、前議員李相稷可能違規聘用徐某，給予「關照」，於是傳喚當時在青瓦台和政府部門工作的人士調查。

李相稷是韓國前國會議員，2018年獲任命成為政府資助機構「中小及初創企業振興公團」的負責人，檢方現在質疑當時對李相稷的任命，是了換取徐某獲任命為航空公司高層。

報道指，文多惠同徐某旅居海外期間從航空公司直接獲取經濟利益，遭視為有關人士向文在寅行賄，因此父女二人涉共同受賄。檢方認為，考慮到文在寅在徐某被聘用後暫停對文多惠的經濟支持，泰國易斯達航空向徐某發放的薪酬和居住費等2.23億韓元（約117.9萬港元）屬於賄賂。