中國駐緬甸大使迎接中國救援團隊：全力協助救援工作

新華社報道，中國駐緬甸大使馬珈周六（3月29日）在仰光國際機場歡迎中國救援隊抵緬時表示，使館將全力協助中國救援隊在緬開展工作。



中國救援隊在當日下午抵達仰光機場，隨後在徬晚6時40分乘車前往曼德勒災區。報道指，緬甸地震令周邊基礎設施受損，曼德勒省周邊不具有大型飛機起降條件，救援團隊徹夜奔赴災區，旨在掌握救援的「黃金72小時」。

馬珈表示，值此緬甸國家和人民遭受強烈地震災害的危難時刻，中國救援隊肩負使命、迅速馳援，不僅為緬甸災區人民帶來專業的救援力量，更用實際行動詮釋了中緬深厚胞波情誼，踐行了同甘共苦的中緬命運共同體理念。

2025年3月29日，緬甸仰光，圖為中國雲南醫療隊抵達緬甸。（中國駐緬甸大使館）

馬珈說，此次救援工作時間緊急、任務艱巨、條件艱苦，中國救援隊匯集國內頂尖地震救援專家和醫護人員，具備豐富的實戰經驗，相信會不辱使命，圓滿完成救援任務，為中緬友好作出新的貢獻。