傳俄羅斯發現不明病毒　病人數週咳血高燒不退　官方急否認

即時通訊應用程式Telegram中一個聊天群組SHOT在3月29日流傳一篇貼文，指俄羅斯發現不明病毒，染病者最終會出現持續數週咳嗽帶血與39度不退的高燒。當局31日否認，指目前沒有證據顯示國內有不明病毒傳播。



綜合外媒報道，SHOT的帖子中引述一名病人Alexandra描述病徵，她形容得病後起初正常，但之後會感到輕微不適，最終演變成強烈咳嗽與發高燒，就算服用抗生素也不會好轉。

Alexandra還在貼文中強調自己有去看醫生，有做COVID-19新型冠狀病毒與流感檢測，但結果顯示均為陰性，文中描述她可能感染了肺炎支原體。

圖為2025年3月29日，一篇在即時通訊程序Telegram上流傳俄羅斯發現未知病毒的貼文。（截圖自Telegram@SHOT）

俄羅斯一個負責監督消費者權益保護和公共衛生的機構——聯邦消費者權益保護和公益監督局在29日聲明，指已收到公眾查詢並進行調查，隨後在31日否認國內有發現新的病毒或發生重大變種病毒。

圖為2025年3月29日與31日，俄羅斯聯邦消費者權益保護和公益監督局發布聲明，否認認國內有發現新的病毒或發生重大變種病毒。（截圖自俄羅斯政府網站）

當局還補充，俄羅斯新型冠狀病毒感染與流感個案正在下降，而肺炎個案則保持相對穩定。