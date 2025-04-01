傳俄羅斯發現不明病毒 病人數週咳血高燒不退 官方急否認
撰文：官祿倡
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即時通訊應用程式Telegram中一個聊天群組SHOT在3月29日流傳一篇貼文，指俄羅斯發現不明病毒，染病者最終會出現持續數週咳嗽帶血與39度不退的高燒。當局31日否認，指目前沒有證據顯示國內有不明病毒傳播。
綜合外媒報道，SHOT的帖子中引述一名病人Alexandra描述病徵，她形容得病後起初正常，但之後會感到輕微不適，最終演變成強烈咳嗽與發高燒，就算服用抗生素也不會好轉。
Alexandra還在貼文中強調自己有去看醫生，有做COVID-19新型冠狀病毒與流感檢測，但結果顯示均為陰性，文中描述她可能感染了肺炎支原體。
俄羅斯一個負責監督消費者權益保護和公共衛生的機構——聯邦消費者權益保護和公益監督局在29日聲明，指已收到公眾查詢並進行調查，隨後在31日否認國內有發現新的病毒或發生重大變種病毒。
當局還補充，俄羅斯新型冠狀病毒感染與流感個案正在下降，而肺炎個案則保持相對穩定。
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