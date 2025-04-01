OpenAI完成軟銀逾3100億融資　創下史上規模最大投資

美國人工智能公司OpenAI完成400億美元（約3112億港元）的融資額，使到公司的總估值達到3000億美元（約2.3萬億港元）。



彭博社周二（4月1日）報道，ChatGPT背後的人工智能公司OpenAI，獲得由軟銀集團（SoftBank）牽頭的注資。報道引述知情人的話說，在最初階段，軟銀與其他投資銀團，將分別投資75億美元和25億美元，在2025年底前會有第二期300億美元的資金投入，分別由軟銀和銀團注資225億美元和75億美元。

2025年1月21日，美國總統特朗普聯同甲骨文聯合創始人埃里森、軟銀首席執行官孫正義和OpenAI首席執行官奧爾特曼召開記招，宣布5000億美元的AI投資大計「星際之門」。(Reuters)

根據研究公司PitchBook統計數據，OpenAI這一輪的融資額史無前例，並且把公司的估值，從去年10月融資輪的1570億美元，幾乎增加一倍至3000億元。

OpenAI行政總裁奧爾特曼（Sam Altman）周一（3月31日）發布的文告中說：「每週有數億人使用ChatGPT，這項投資有助於我們推動前沿科技的發展，讓人工智能在日常生活中發揮更大作用。」

2025年2月3日，日本東京，圖為奧爾特曼與孫正義在聯合會議上握手。（Getty）

本文獲《聯合早報》授權轉載

