美國制裁華企等一批實體與個人　指協助伊朗採購無人機組件

美國進一步加強對伊朗的制裁，財政部外國資產控制辦公室（OFAC）於4月1日公布，針對該國的武器採購網絡制裁伊朗、阿聯酋和中國的6家企業及2名個人，指涉及伊朗的製造商採購無人機零件。



這是美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）恢復向伊朗嚴厲施壓後，當局公布的第二輪制裁。其中被制裁的中國公司，為位於山東的Zibo Shenbo Machinelectronics Co., Ltd。

圖為2025年2月4日，美國總統特朗普（Donald Trump）簽署有關伊朗的備忘錄，以及退出聯合國人權理事會的行政命令。（Getty Images）

美國財政部長貝森特（Scott Bessent ）表示，伊朗無人機和導彈的擴散，對美國平民和軍事人員構成了持續威脅。財政部將繼續阻止伊朗的軍工企業，以及其無人機、導彈和常規武器擴散，這些武器往往落入包括恐怖分子代理人在內的破壞者手中。

另外美國司法部同日表示，向兩名被制裁的伊朗國民提出刑事指控，指他們試圖為伊朗無人機提供美國技術，並串謀向伊朗伊斯蘭革命衛隊提供物質支持，並試圖為伊朗無人機採購美國技術。