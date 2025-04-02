美國國安顧問沃爾茨被揭以個人電郵處理公務　當局否認

《華盛頓郵報》4月1日報導，包括國家安全顧問委員的沃爾茲（Mike Waltz）在內的美國國家安全部門的工作人員，曾經使用Gmail的個人電子郵箱處理政府事務。國家安全委員會發言人休斯（Brian Hughes）在報道刊出後作出否認，指沃爾茲操作合規，且從未經過個人電郵向外傳輸機密資訊。



報導指，通過經過審核的文件與訪問內部官員得知，沃爾茨曾在Gmail個人賬戶接收一些敏感性較低、但仍可能被利用的資料，例如他的日程安排和工作文件，又指沃爾茨有時會從他的日程中複製內容並貼到通訊軟件Signal上，以便協調會議和討論。

休斯在霍士新聞（Fox News）的訪問中表示，當沃爾茲「原有聯絡人」透過電子郵件向他的個人郵箱發送有關工作的資料時，他一定會將其「抄送」一份到他的政府電子郵箱，以遵守官員應記錄官方通訊的法規。

2025年3月27日，圖為美國大西洋月刊（Atlantic，左）發布，美國國安高層Signal群組的聊天對話截圖，其中提到美國針對也門胡塞武裝發動空襲的具體信息。（大西洋月刊網站）2025年3月21日，圖為美國防部長赫格塞思（Pete Hegseth，右）。（Reuters）

休斯還指無法核實《華郵》的報道，因撰稿記者拒絕透露消息來源。

沃爾茲早前涉嫌將《大西洋月刊》記者加入美國情報部門高官的一個即時通訊程式Signal的聊天群組，他與國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）均涉嫌在這個群組中討論襲擊胡塞武裝事宜，被指泄密，有聲音要求下台。

總統特朗（Donald Trump，又譯川普）在Signal事件後多次支持情報部門，強調未有泄密。白宮日前終結討論此事，不再回應。