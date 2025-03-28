普京促烏選出新「合法政府」簽停火協議　倡設臨時機構助辦選舉

俄羅斯總統普京（Vlamidir Putin，又譯普丁或蒲亭）3月27日在俄西北部城市摩爾曼斯克出席新款「阿爾漢格爾斯克」號核潛艇（Arkhangelsk nuclear submarine）下水儀式，他席間發表講話，提議建立一個受聯合國監督，並由美國、歐洲與俄羅斯盟國共同建立的臨時管理機構，幫助烏克蘭進行民主選舉，以選出有效民主政府與俄羅斯簽署停火協議。



綜合俄媒與路透社報道，普京表示，烏克蘭因為沒有進行選舉，所以基輔政府不具備合法性，而「莫斯科認為沒有明確的方式與基輔簽署任何協議（Moscow sees no clear way to sign any agreements with Kiev ）」，因為「明天可能就會迎來其他領導人（other leaders might come tomorrow）」。

他認為在實現提議情況下簽訂的和平協議，能夠「得到世界承認與可靠和穩定」，普京還補充，此種方式只是解決衝突的可選項，強調莫斯科支持和平解決衝突，但不會以犧牲自身利益為代價。

俄烏戰火持續3年未停，烏克蘭最高拉達（議會）早前通過有關「戰時無法舉行選舉」的議案，其中指2019年就任的現總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）是通過合法當選的總統。

2025年3月27日，俄羅斯摩爾曼斯克，圖為普京出席新款核潛艇下水儀式。（Getty）

普京還指，俄羅斯正向實現俄烏和平的目標邁進，還相信美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與自己同樣希望烏克蘭和平，強調願與朝鮮合作，努力解決與烏克蘭的衝突。