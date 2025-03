普京促烏選出新「合法政府」簽停火協議　倡設臨時機構助辦選舉

俄羅斯總統普京(Vlamidir Putin,又譯普丁或蒲亭)3月27日在俄西北部城市摩爾曼斯克出席新款「阿爾漢格爾斯克」號核潛艇(Arkhangelsk nuclear submarine)下水儀式,他席間發表講話,提議建立一個受聯合國監督,並由美國、歐洲與俄羅斯盟國共同建立的臨時管理機構,幫助烏克蘭進行民主選舉,以選出有效民主政府與俄羅斯簽署停火協議。



綜合俄媒與路透社報道,普京表示,烏克蘭因為沒有進行選舉,所以基輔政府不具備合法性,而「莫斯科認為沒有明確的方式與基輔簽署任何協議(Moscow sees no clear way to sign any agreements with Kiev )」,因為「明天可能就會迎來其他領導人(other leaders might come tomorrow)」。

他認為在實現提議情況下簽訂的和平協議,能夠「得到世界承認與可靠和穩定」,普京還補充,此種方式只是解決衝突的可選項,強調莫斯科支持和平解決衝突,但不會以犧牲自身利益為代價。

俄烏戰火持續3年未停,烏克蘭最高拉達(議會)早前通過有關「戰時無法舉行選舉」的議案,其中指2019年就任的現總統澤連斯基(Volodymyr Zelenskyy)是通過合法當選的總統。

2025年3月27日,俄羅斯摩爾曼斯克,圖為普京出席新款核潛艇下水儀式。(Getty)

普京還指,俄羅斯正向實現俄烏和平的目標邁進,還相信美國總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)與自己同樣希望烏克蘭和平,強調願與朝鮮合作,努力解決與烏克蘭的衝突。