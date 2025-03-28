普京暗指特朗普欲奪取格陵蘭　願與西方合作開發北極

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）上任後揚言奪取格陵蘭，更在他的副手萬斯（JD Vance）將訪格陵蘭之際重申須取得此地維護國安。俄羅斯總統普京（Vlamidir Putin，又譯普丁或蒲亭）周四（3月27日）暗指特朗普有意取得格陵蘭，呼籲俄羅斯通過增加港口與船廠，加強在北極地區的競爭。



路透社報道，普京當日在俄羅斯摩爾曼斯克（Murmansk）一個論壇中表示，美國對格陵蘭島的企圖並非開玩笑，而是有着悠久的歷史，暗示特朗普發自內心想奪取格陵蘭，還強調特朗普政府會促進美國在北極的利益，稱俄羅斯與西方國家在北極有合作的可能。

他還擔心北約（NATO）搶先在北極部署或引發潛在的衝突，而「俄羅斯正密切監控局勢並準備做出回應」。

2025年3月27日，俄羅斯摩爾曼斯克，圖為普京在論壇上發表講話。（Reuters）

報道分析，俄羅斯近年受到西方國家制裁，不得不將貿易活動由歐洲轉向亞洲，而普京意圖通過掌控北極航線擴大對外貿易往來。