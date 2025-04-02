日本綜藝節目惡意剪輯「中國人吃烏鴉」捱轟　電視台社長道歉

日本電視台知名綜藝節目《月曜夜未央》（月曜から夜ふかし，又譯《周一開始便熬夜》）早前播出節目中，被指通過「惡意剪接」塑造節目內容博得關注，節目聲明道歉後，社長福田博之在3月31日也致歉。



社長福田博之在例行記者會上稱「原因是（責任導演）帶着總之要讓內容有趣的想法故意剪輯」，並就此道歉。

↓ 《月曜夜未央》爆出惡意剪輯造假事故：（按圖了解）↓

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節目中被指引發爭議的內容來自3月24日晚播出的節目，當時有中國女子受訪稱中國有吃乳鴿的情況，自己最近喜歡吃火鍋，但她的發言經過剪接後變成「很多中國人吃烏鴉，丟進鍋裏煮煮來吃就好」。

福田表示，「這一內容與（該女性實際的）發言完全不符。這已超出演播的範圍，是不應該的。」

圖為日本放送協會（NHK）在2025年4月1日播出畫面，其中為日本電視台大樓。（截圖自NHK）

福田稱，該導演認識到剪輯的內容與事實不符。據稱，播出前對影片內容進行確認的製作人等沒有注意到這一情況。福田表示不會喊停該節目，稱「也有觀眾期待觀看」。

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本文獲《觀察者網》授權轉載

