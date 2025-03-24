諾如病毒肆虐日本｜多名酒店住客吃飯後上吐下瀉 廚房員工亦中招
撰文：ETtoday
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最近日本因諾如病毒（norovirus）而引發的食物中毒頻傳！
一群男女入住千葉縣館山市一間酒店，豈料在酒店用完餐後，卻開始出現上吐下瀉、腹痛等症狀，就連廚房員工的糞便也被驗出諾如病毒。
根據日媒《千葉日報》，一群年齡介於22至67歲的5名男女入住位於千葉縣館山市的酒店「HOTEL洲之崎風之抄」，豈料在用完餐後卻開始出現腹痛、上吐下瀉等症狀，其中2人的糞便事後被驗出諾如病毒，就連酒店內從事料理工作的一名職員糞便也被驗出諾如病毒。
千葉縣安房保健所研判，可能是該住宿設施所提供的餐食引發食物中毒，於是祭出從21日起長達2天的停業處分。
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千葉縣衛生指導課指出，包含5名男女房客在內、一共3組6人，在15日的晚餐和16日的早餐，將豪華生魚片拼盤、蒸鮑魚吃下肚，疑似因此引發食物中毒，幸好在感染諾如病毒後，並未演變至重症，雖然目前身體狀況已穩定恢復中，不過仍有其他房客投訴身體出現相同症狀，因此保健所仍在調查中。
疑似感染諾如病毒的患者們從18日起相繼向同一間保健所通報，因此展開調查。
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