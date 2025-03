全球各地爆發「下架Tesla」示威　籲車主賣車　股東賣股票｜有片

全球首富,電動車品牌特斯拉(Tesla)行政總裁馬斯克(Elon Musk)因支持美國總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)及率領政府效率部(DOGE)大幅裁員,導致民怨沸騰。據美國媒體報道,在美國、加拿大和歐洲等多個城市,這個周末舉行數百場「下架特斯拉」(Tesla Takedown)的示威活動,示威者呼籲抵制特斯拉,拯救民主。



有網民分享在美國紐約市舉行的「下架特斯拉」示威活動:

英國《衛報》3月29日報道,全球數以千計示威者同日參與抵制特斯拉的抗議活動。幾乎每個美國國內的特斯拉陳列室(showroom)以及歐洲、加拿大及澳洲的特斯拉陳列室外都有舉行「下架特斯拉」的示威。

據報道,主辦單位大聲疾呼,呼籲民眾做三件事:罷買特斯拉、賣掉手上的特斯拉股票並加入「下架特斯拉」運動。

有網民分享在美國西雅圖舉行的「下架特斯拉」示威活動影片:

報道提到有示威標語寫道:「傷害特斯拉就是阻止馬斯克。(Hurting Tesla is stopping Musk),「阻止馬斯克將有助拯救生命和我們的民主。」(Stopping Musk will help save lives and our democracy)

報道指,全球多地3月29日舉行200多場抗議活動,集會先在澳洲和新西蘭的特斯拉陳列室前拉開序幕,隨後蔓延至芬蘭、挪威、丹麥、德國、法國、荷蘭和英國等歐洲國家。

示威者在社交平台Bluesky發起3月29日,「下架特斯拉」全球示威抗議行動:

每個集會都是由當地機構組織,各自有原創主題。愛爾蘭有「粉碎法西斯」(Smash the Fash)運動,瑞士有「打倒效率部」(Down with Doge)運動。 從「下架特斯拉」(Tesla Takedown)在Bluesky上發布照片,可以看到在美國加州聖荷西(靠近特斯拉舊總部所在地)和德州奧斯汀(其總部現在所在地)的示威者。