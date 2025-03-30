全球各地爆發「下架Tesla」示威　籲車主賣車　股東賣股票｜有片

全球首富，電動車品牌特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克（Elon Musk）因支持美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）及率領政府效率部（DOGE）大幅裁員，導致民怨沸騰。據美國媒體報道，在美國、加拿大和歐洲等多個城市，這個周末舉行數百場「下架特斯拉」（Tesla Takedown）的示威活動，示威者呼籲抵制特斯拉，拯救民主。



有網民分享在美國紐約市舉行的「下架特斯拉」示威活動：

英國《衛報》3月29日報道，全球數以千計示威者同日參與抵制特斯拉的抗議活動。幾乎每個美國國內的特斯拉陳列室（showroom）以及歐洲、加拿大及澳洲的特斯拉陳列室外都有舉行「下架特斯拉」的示威。

據報道，主辦單位大聲疾呼，呼籲民眾做三件事：罷買特斯拉、賣掉手上的特斯拉股票並加入「下架特斯拉」運動。

有網民分享在美國西雅圖舉行的「下架特斯拉」示威活動影片：

報道提到有示威標語寫道：「傷害特斯拉就是阻止馬斯克。（Hurting Tesla is stopping Musk），「阻止馬斯克將有助拯救生命和我們的民主。」（Stopping Musk will help save lives and our democracy）

報道指，全球多地3月29日舉行200多場抗議活動，集會先在澳洲和新西蘭的特斯拉陳列室前拉開序幕，隨後蔓延至芬蘭、挪威、丹麥、德國、法國、荷蘭和英國等歐洲國家。

示威者在社交平台Bluesky發起3月29日，「下架特斯拉」全球示威抗議行動：

每個集會都是由當地機構組織，各自有原創主題。愛爾蘭有「粉碎法西斯」（Smash the Fash）運動，瑞士有「打倒效率部」（Down with Doge）運動。 從「下架特斯拉」（Tesla Takedown）在Bluesky上發布照片，可以看到在美國加州聖荷西（靠近特斯拉舊總部所在地）和德州奧斯汀（其總部現在所在地）的示威者。