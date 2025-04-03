美國安顧問沃爾茨以私人帳戶接收公務電郵 白宮：未曾發送機密
撰文：蕭通
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美國高官繼早前爆出Signal風波後，白宮國家安全顧問沃爾茲（Mike Waltz）又被指利用個人電郵處理公務，遭質疑存在安全隱患。白宮4月2日證實，沃爾茲以個人電郵接收公務電子郵件，但未曾用以發送機密資料。包括沃爾茲在內多名新政府成員，過去都曾嚴厲批評前國務卿希拉里（Hillary Clinton）任內使用私人電郵。
《華盛頓郵報》稍早時間報道，沃爾茲和其他國家安全委員會成員，使用個人Gmail 帳戶處理公務。報道稱根據審視的文件及3名官員透露，沃爾茲一名助手曾用Gmail分享涉及敏感軍事陣地，以及強大武器系統的資料，這些資料與一場戰事有關，但未獲進一步透露。
報道指出，沃爾茲部份不太敏感、但仍可能被利用的資訊，被發送到他的私人電子郵箱，其中包括他的日程安排和其他工作文件。
白宮國家安全委員會發言人休斯（Brian Hughes）發聲明證實，通過利用其個人電郵，接收到原有聯繫人名單發送的郵件和日曆邀請，強調他從未透過個人電郵帳戶，又或任何不安全的平台發送機密資料。
休斯補充說，為了遵守聯邦記錄法，沃爾茲將美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）1月20日就職後收到的郵件，均已抄送到政府電郵帳戶。他又稱，所有國家安全委員會的工作人員，都被告知「機密資料只能過安全管道發送」，並且「任何非政府通訊都必須保留，以符合記錄要求」。
民主黨：完全不適合擔任敏感的國安職位
沃爾茲早前被指錯拉記者入高官Signal群組，令打擊胡塞武裝（Houthis ）的行動機密外洩。在傳出使用私人電郵後，眾議院民主黨領袖傑弗里斯（Hakeem Jeffries）批評， 沃爾茲完全不適合擔任敏感的國家安全職位，「就像特朗普的國家安全團隊一樣」。
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