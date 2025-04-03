東京電線桿「300kg變壓器」從天而降　54歲工人戴安全帽仍被砸死

日本發生恐怖意外！



4月2日上午東京文京區一輛高空作業車正在進行變壓器安裝作業，疑似吊臂發生故障，導致300公斤重的變壓器從天而降，當場砸死了在車斗上的一名工人。

2日上午東京文京區一輛高空作業車正在進行變壓器安裝作業，疑似吊臂發生故障，導致300公斤重的變壓器從天而降，當場砸死了在車斗上的一名工人。（YouTube@TBS NEWS DIG）

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據《TBS》和《讀賣新聞》等日媒綜合報道，日本時間2日上午10點左右，警視廳接獲民眾報案，表示在東京文京區本鄉的街道上「有人被重物砸到了」。

警視廳表示，當時另一名工人正搭乘高空作業車，要為一處電線桿安裝變壓器，但因不明原因導致300公斤重的變壓器從3米高空掉下，當場砸中在車斗上的54歲工人岩崎哲也，他雖有戴安全帽，但頭部仍遭到重擊當場失去意識。

救護車獲報趕赴現場將他緊急送醫，不幸於4小時後宣告不治。

據悉，現場為寧靜的住宅區，距離東京都營地下鐵春日車站僅500米。

警視廳本富士署表示，疑似是高空作業車突然失去平衡，導致變壓器掉落3米之下，狠砸到當時在車斗待命的死者岩崎。目前不排除是高空作業車的吊臂部分發生故障所致，正朝向「業務過失致死」嫌疑偵辦，深入調查事故原因。

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