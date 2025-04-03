美媒：華府禁止駐華官員與中國公民發展兩性關係　冷戰以來首次

美聯社4月3日報道，美國政府已禁止派駐中國的官員與中國公民談戀愛或發生性關係。這項禁令範圍延伸到官員的家屬，以及持有安全許可的合同員工（contractors）。



報道引述四名知情人士指，這項禁令是由前美國駐中國大使伯恩斯（Nicholas Burns）在1月離任前頒布的。

美國駐華大使伯恩斯（Nicholas Burns）出席2022年7月4日在中國北京清華大學舉行的世界和平論壇。（Reuters）

據報道，美國某些政府部門已對這類戀情關係有嚴格限制，但伯恩斯頒布的全面「禁止深入交往」（non-fraternization）政策，自冷戰結束就未有所聞。報道指，美國外交官員過往與駐留地的本地人交往或通婚的例子並不罕見。

報道又提到，美國駐中國大使館原本自去年夏天已實施較為寬鬆的政策，僅要求美方工作人員不得與在大使館或5個總領事館擔任保安等支援職務的中國公民談戀愛，及不可以發生性行為。

但來到今年1月，在特朗普就任總統前不久，伯恩斯擴大禁令，將禁令延伸至所有中國公民。與此同時，美聯社表示目前無法就這項禁令去定義何謂「談戀愛或發生性關係」。

「禁令」同時亦適用於美國駐港總領事館

圖為2023年1月30日路透社拍攝的設計圖片，相中一片破裂玻璃背後，有一面中國國旗及美國國旗。（Reuters）

報道指，新政策不僅覆蓋美國在中國的使領館，包括駐北京大使館和駐廣州、上海、瀋陽、武漢等的總領事館，也適用於美國駐香港總領事館。禁令不適用於美國派駐在中國以外地區的官員。

報道最後提到，在禁令生效前已發生的戀愛關係，工作人員可申請豁免，但申請若被拒絕，這些官員就必須結束關係或離職。違反禁令者將被勒令立即離開中國。

報道指該禁令已於一月份透過口頭和電郵方式傳達給駐華美國人員，但至今尚未公開宣布。