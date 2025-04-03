美國關稅｜Great Depression衝上熱搜　網民憂大蕭條2.0降臨

美國總統特朗普（Donald Trump）2日宣布其「解放日」關稅政策，按照經濟學家粗略計算，美國平均關稅稅率將達到約22%，將是1909年以來的最高水平。特朗普揚言，如果當時的高關稅政策維持下來，1930年代的大蕭條根本不會發生。



特朗普稱，1913年對美國公民徵收所得稅之前，美國傾向高關稅並向其他國家收錢（collecting money from other countries）。「1929年，大蕭條突然來襲，這一切都結束了，如果他們當初堅持關稅政策，這一切都不會發生，故事就會大不同。」

2025年4月2日，美國總統特朗普在華盛頓特區白宮玫瑰園簽署關稅相關的行政命令。（Reuters）

1930年《關稅法》（又稱《斯姆特-霍利關稅法》, （Smoot-Hawley Tariff Act）提高了輸美數萬種商品的關稅，是種貿易保護主義政策。美國國務院歷史學家辦公室稱，經濟學家認為，斯姆特霍利關稅法當時實際上「引發了一波外國報復浪潮，使世界陷入了更深的大蕭條」。法案實施後到1932年，美國從歐洲的進口額從13億美元下降到3.9億美元，而對歐洲的出口額則從23億美元下降到1932年的7.84億美元。

特朗普上述一席話，反而令「大蕭條」在X衝上熱搜。伴隨這次祭出衝擊全球的最大關稅政策，網絡上都充斥着「大蕭條2.0」（2nd Great Depression）的恐慌。JP Morgan和高盛（Goldman Sachs）則表示，他們將美國經濟衰退的可能性分別提高到40%和35%。

惠譽美國經濟研究負責人索諾拉（Olu Sonola）表示：「（高關稅）不僅對美國經濟，而且對全球經濟也改變了遊戲規則」，而且「許多國家可能陷入衰退」。