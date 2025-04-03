美國關稅｜第1批妥協者？　新西蘭「慶幸」：稅率比其他國家低

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周三（4月2日）宣布對美國在世界上的185個貿易夥伴加徵至少10%的「對等關稅」，對各地的稅率不盡相同，例如對中國稅率高達34%。中國、德國等紛紛批評特朗普的新關稅計劃，但也有些國家表明不反擊，新西蘭更是感到「慶幸」，指其面對的10%新關稅相較不少國家面臨的低，已屬「相對好的位置」。



截至目前，至少有9個國家公開示意希望同美國協商或達成協議，以避免遭進一步「關稅大棒」打擊，綜合外媒報道，這9國包括英國、意大利、以色列、印度 、越南、泰國、馬來西亞、新西蘭、瑞典。

2025年4月2日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮玫瑰園宣布「對等關稅」措施。（Reuters）

特朗普上月預告「對等關稅」時，表示關稅並非一成不變，美國白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）周二還說，特朗普歡迎其他國家領導人致電進行談判，似有用關稅當做外交手段進行施壓。

越南

越南在特朗普宣布「對等關稅」前就聲明，削減一系列進口商品的關稅，包括汽車、液化天然氣以及部份農產品，期待美國也以較低的對等稅率回報，其中汽車稅率由64%下降至32%；液化天然氣稅率由5%下調至2%；乙醇稅率由10%降至5%等。但最終美方公布，越南面對的「對等關稅」高達46%，遭受重擊。

外媒報道越南高層官員下週會與特朗普政府接觸，預料商談關稅問題。

泰國

泰國首相佩通坦（Paetongtarn Shinawatra）表示，政府已準備好在適當時機與美國政府展開對話，以達到公平貿易平衡，還將舉措支持受影響的泰國出口公司。

商務部長Vuttikrai Leewiraphan日前還對美國釋出善意，稱考慮美國產品的進口關稅，並增加進口美國商品數量，以緩解美國對泰國的貿易逆差，預料包括動物飼料、大豆、牛肉、酒類及飛機。

他還補充，泰國航空（Thai Airways）正在評估租賃或購買美國製造的飛機，而能源部也會與美方洽談進口原油、石化產品、天然氣及液化天然氣。

特朗普發起關稅戰，加拿大宣布抵制措施，圖為2025年2月3日，溫哥華一間商店內出售美國威士忌的貨架上掛有「改買加拿大產品」的標語。（Reuters）

新西蘭

新西蘭總理拉克森（Christopher Luxon）表示，對特朗普關稅感到不意外，表示不會對美國反制，因新西蘭與美國之間的貿易相對平衡，並未加劇美國對新西蘭的貿易逆差。

他形容新西蘭已處於「相對較好位置」，面對的是美國「基準關稅稅率」（10%），即較不少國家低。

新西蘭貿易部長麥克萊（Todd McClay）也形容這是「可能中的最好結果」（the best possible result）。

馬來西亞

馬來西亞國際貿易和工業部表示，尊重美國決定，正與美方接觸，希望通過協商達成解決方案，強調馬來西亞並未考慮採取報復式關稅措施。

印度

印度也在積極尋求豁免，並準備大幅削減對美國進口商品的關稅作為交換。

為避免美國關稅打擊，印度正準備對目前徵收5%至30%關稅，包含55%在內的美國進口商品進行談判，受影響商品價值超過230億美元，印度希望試圖通過與美國談判，大幅降低或完全取消關稅。

美國向185個貿易夥伴加徵「對等關稅」：

以色列

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在特朗普宣布關稅的一日前，連同內閣高官下指示，稱以色列將取消迄今為止對所有自美國進口的商品徵收的關稅。

若能成事，所有自美國進口到以色列的商品將享受零關稅待遇。聲明稱，美國是以色列最重要的戰略盟友及最大貿易夥伴，而取消關稅的舉措被視為美以貿易協定的延伸，旨在加強雙邊戰略關係。

以色列在2024年對美出口額達173億美元，其中服務業出口約為167億美元。而自1985年美以簽訂自由貿易協定以來，約99%的美國進口到以色列的商品已被免除關稅。

英國

英國據報考慮修改數碼服務稅以避免美國關稅打擊，科技巨頭稅收政策成貿易談判焦點。

2025年4月2日，德國埃姆登（Emden），圖為埃姆登港口附近停泊一艘載有大眾汽車的貨輪。（Reuters）

意大利與瑞典

意大利與瑞典領導人都聲明希望與美國達成協議，以避免未來的貿易戰。

意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）說：「我們將竭盡全力與美國達成協議，以避免貿易戰，因為貿易戰必然會削弱西方，有利於其他全球參與者。」

瑞典首相克里斯特松（Ulf Kristersson）強調：「我們不希望貿易壁壘不斷增加。我們不希望發生貿易戰……我們希望與美國一起找到回返貿易與合作之路的途徑，這樣各國人民才能過上更好的生活。」