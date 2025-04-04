萬斯：Elon Musk離開DOGE後 仍會是特朗普政府的「朋友和顧問」
撰文：劉耀洋
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美國副總統萬斯（JD Vance）4月3日表示，領導政治效率部（DOGE）的億萬富豪馬斯克（Elon Musk）在離職後，仍將是美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）和他本人的「朋友和顧問」。
包括Politico在內的多間新聞媒體4月2日稱，作為「特別政府僱員」的馬斯克將於數週內辭去公職，轉擔任幕後支持角色並重返商界，然而相關報道隨即遭白宮和馬斯克否認。
萬斯3日接受霍士新聞（Fox News）採訪時重申該報道是假消息，並表示即使馬斯克離開公職，政治效率部的任務也不會停止。他表示：「從根本上說，馬斯克（離職後）仍將是我和總統的朋友和顧問。」
不過萬斯強調，當初他們邀請馬斯克在6個月內讓政府變得更有效率、縮減官僚體制，而DOGE的工作目前還遠未完成。
特朗普此前任命馬斯克為「特別政府僱員」，據美國司法部《特別政府僱員政府倫理規範摘要》，這一職位是指「在365天內為政府工作不超過130天的人」，因此後者的「特別政府僱員」身份應在5月底或6月初屆滿。
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