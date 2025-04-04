萬斯：Elon Musk離開DOGE後　仍會是特朗普政府的「朋友和顧問」

美國副總統萬斯（JD Vance）4月3日表示，領導政治效率部（DOGE）的億萬富豪馬斯克（Elon Musk）在離職後，仍將是美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）和他本人的「朋友和顧問」。



包括Politico在內的多間新聞媒體4月2日稱，作為「特別政府僱員」的馬斯克將於數週內辭去公職，轉擔任幕後支持角色並重返商界，然而相關報道隨即遭白宮和馬斯克否認。

2025年2月11日，美國華盛頓，圖為馬斯克在白宮橢圓形辦公室出席特朗普簽署行政命令活動。（Reuters）

萬斯3日接受霍士新聞（Fox News）採訪時重申該報道是假消息，並表示即使馬斯克離開公職，政治效率部的任務也不會停止。他表示：「從根本上說，馬斯克（離職後）仍將是我和總統的朋友和顧問。」

不過萬斯強調，當初他們邀請馬斯克在6個月內讓政府變得更有效率、縮減官僚體制，而DOGE的工作目前還遠未完成。

2024年10月5日，時任美國共和黨總統候選人特朗普、時任共和黨副總統候選人萬斯和億萬富豪馬斯克在賓夕法尼亞州舉行競選集會時，在後台與記者交談。（Getty）

特朗普此前任命馬斯克為「特別政府僱員」，據美國司法部《特別政府僱員政府倫理規範摘要》，這一職位是指「在365天內為政府工作不超過130天的人」，因此後者的「特別政府僱員」身份應在5月底或6月初屆滿。