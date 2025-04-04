美國關稅 | 是威脅也創造機會　特朗普關稅對中國有雙重效應

對中國而言，特朗普（Donald Trump）關稅首先肯定是威脅，34%的關稅，加上之前的20%，如此超高關稅對任何一家從事外貿的企業，都是極具威脅性的，對中國向美國的出口以及經濟增長和就業，也會造成相當影響。



這幾年在各種因素疊加沖擊下，中國企業很難很累，為生存「捲」得非常厲害。現在特朗普再加上這個關稅，恐怕會難上加難。

一些分析人士說，特朗普所加關稅最終會由美國消費者承擔，讓美國的通貨膨脹惡化，這個說法是事實，不過其實也是帶有某種程度政治正確的自我安慰成分。

關稅成本肯定會有一部分體現在物價上，推高美國消費者負擔和通脹威脅，但是關稅同時也增加了特朗普政府的財政收入，為政府財政提供了更大政策空間。鑒於美國政府經常采用全民發錢的方式進行民眾救濟，刺激經濟，這些錢——至少有一部分，完全可以從政府財政的左手倒到右手，變成現金或救濟券發給民眾，抵消關稅帶來的物價壓力。

而另一方面，關稅對生產廠家和出口商的壓力卻是實實在在，立竿見影的。美國進口商不可能都把這部分成本轉嫁到美國消費者頭上，他們還會對供應商施壓，從供應商這端來降低一部分關稅成本。而這個壓力，對中國來說，就只能由中國供應商承擔。就算中國供應商這端只承擔50%，算算會給生產廠家帶來多大壓力？得有多少廠家關門？

對於宏觀經濟和行業經濟來說，影響也是顯而易見的。這幾年因為投資的拉動增長效應下降且民企投資意願普遍低迷，消費也疲軟，拉動中國經濟增長的三駕馬車幾乎只剩下出口一架馬車。而在中國的出口結構中，美國又佔了很大一部分，這些年差不多是總出口的15%左右。而且這部分出口是附加值最高、最賺錢的部分。每年通過對美這塊出口，中國能從美國賺四、五千億美元不等。

而今特朗普關稅大棒揮下，對美出口必然會下滑不說，原有中國可以賺得的順差，也有差不多30%左右得變成關稅繳納給美國政府，這就相當於中國每年少賺了近千億美元。

4月2日，特朗普簽署所謂「對等關稅」行政令 推文截圖

另外還有一些行業，原來美國徵收過其它關稅，累加後會遠高於54%，有的甚至高達100%以上。比如鋼格柵，總稅率311%。還有其它一些產品，這部分出口就相當於禁絕了。還有小額包裹，也是很大一塊，原來是免稅的，這次也給加上了，以後會怎樣會難說。

以上是特朗普關稅的壞處。這些回避不了。那些特朗普關稅搬石頭砸腳的說法，看看就行了，別相。真要是搬石頭砸腳，被砸腳的特朗普都沒喊疼，被徵稅的先跳起來，為什麽？邏輯上都沒有辦法自洽。

在看到特朗普關稅這些壞處的同時，同時還要看到兩點。

哪些國家被「重點關照」？

第一，特朗普關稅是普遍關稅，每家都有，不光是針對中國，凡是以往和美國貿易中從美國賺得較多、對美出口量較大，同時又存在進出口關稅差別的國家都被「重點關照」。比如東南亞這幾年對美出口量較大的國家，越南、印尼、泰國等都上了榜單。這幾家的關稅分別是46%、32%、36%。另外還有東南亞的斯里蘭卡44%，孟加拉37%。

這些都是這幾年從中國轉移過去的產能，主要出口勞動密集型產品。特朗普對這些國家的關稅，雖然和中國相比要低百分之十幾，看起來還有一定比較優勢空間。但是因為這些國家本身就需要從中國進口原材料或中間品，在中間只賺個加工費差價，這個關稅對他們來說，要遠比對中國的關稅來得更要命。

2025年4月2日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮玫瑰園宣布對等關稅措施。（Reuters）

這些國家的生產商原來主要是為躲避中美貿易戰和勞動力成本等搬走的，因為是勞動密集型，所以這些年我們的就業特別差勁，這也是原因之一。我們都知道外商投資這幾年降得非常厲害，這也是原因之一。如今特朗普一棍子下來，這些國家的出口成本優勢完全沒有了。

原來我們最怕什麽？最怕特朗普單獨針對我們，只對中國徵收超高關稅，把產業鏈和投資進一步向外擠壓，促使中國與世界經濟與產業鏈脫鉤。如果是這種情況，那我們的壓力就大了。但是萬幸特朗普沒有這樣弄，而是普遍關稅，反而把原來承接中國產業鏈和投資外遷的窪地全給填上了。

圖為路透社在2025年4月2日的設計圖片，其中顯示一個特朗普的剪影後，映照有關稅詞語的集裝箱。（Reuters）

所以特朗普這個關稅，對於遏制最近不斷加速的中國產業鏈外遷和急劇下降的FDI等都非常有利。原來遷出去的那些產能會不會再搬回中國，外商投資下降的態勢會不會得到遏制，值得關注。

第二是中美戰略競爭層面的。特朗普對外搞無差別關稅，相當於仗勢美國全球最大進口市場和消費市場地位，過關收費，圍繞美國邊境構築了一圈稅基堤岸，典型的現代版閉關鎖國。那麽，其他國家，有沒有機會聯合起來，互相打通市場，融為一體，把美國給孤立起來呢？

作為美國最主要的戰略競爭對手，和最有機會上位博得頭把交椅的國家，中國可以趁機對美國之外的國家，特別是原來和美國經貿聯系緊密的國家如歐洲等大幅降低關稅，盡速達成自由貿易協議。要趁特朗普在任，加速和美國之外的經濟體融為一體。這樣一個主動加速融入，一個主動自我隔離，四年或八年下來，效果一定會出人意料的顯著。