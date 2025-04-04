吉卜力風圖流行　宮崎駿長子：AI或搶動畫師飯碗　但父親無可替代

OpenAI旗下ChatGPT近期全面改良生成圖片功能，在網上掀起「吉卜力風」熱潮，但也引起版權侵權爭議。日本動畫大師宮崎駿的長子宮崎吾朗早前表示，AI或會搶走日本動畫師工作，但認為宮崎駿是無可取代。



宮崎吾朗在訪問中表示，若兩年後出現一部完全由AI製作的電影，也不足為奇，但觀眾是否願意觀看則是另一回事。

隨着吉卜力風格圖片在網絡上爆紅，ChatGPT網站伺服器一度因超載而故障。（X@OpenAi CEO+馬斯克）

他亦提及，創立吉卜力工作室的宮崎駿、高畑勳等人，都是了解戰爭的一代。對作品理解更深刻，能讓甜蜜與苦澀情感，以美妙的方式交織一起。但對成長在和平年代的年輕人來說，「不可能用我父親那一代人的意識、方法和態度去創造一些東西，」宮崎吾朗說。

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日本目前正面臨熟練動畫師短缺的問題，部分原因是大多數人需花數年時間從事低薪工作，才能掌握相關技能。在現今節奏如此快的社會，世界充滿隨時觀看任何事物的機會，這讓靠繪畫謀生變得更加困難。

宮崎駿過去曾公開反對AI參與創作。2016年，他觀看一段由AI生成動畫展示後表示，畫面中的生成生物「極其令人不舒服」，並批評創作者對「痛苦」毫無理解，更直言「這是對生命本身的侮辱」。