中國遊客犯罪比例達67%　韓國濟州島警方專案應對

中國遊客人數在濟州島劇增之際，當地犯罪活動也隨之上升，引發居民廣泛關注與不安。韓媒指，外國人犯罪中，中國人佔比達67%，包括多宗嚴重的強盜和盜竊案件。為應對這一趨勢，濟州警方已啟動特別執法行動並加強對公共安全的管理，以確保居民和遊客的安全。



根據《韓國日報》，最近幾年，外國人犯罪的次數明顯上升。2022年，濟州島的外國人犯罪嫌疑人數達到608人，較前一年增加13.6%。這與游客人數的激增密切相關。中國游客的行為問題引起警方的擔憂，特別是在一些熱門旅遊區，無道而行的現象相當普遍。許多中國游客在繁忙的街道上隨意穿越，這常常導致交通混亂，並對自身和他人的安全造成威脅。

濟州島最近幾宗涉及中國人的重大犯罪事件引發當地居民的恐慌。例如一宗虛擬貨幣強盜殺人案，三名中國人在酒店內殺害一名前來交易的中國人並盜走8500萬韓圜現金，此外，還發生兩名中國男子闖入一座寺廟的納骨堂盜竊骨灰盒並向寺廟索要200萬美元贖金的事件。

隨着居民對治安的擔憂加劇，濟州警方決定加強對外國人犯罪的打擊力度。他們4月23日啟動為期100天的特別治安期，專門針對外國犯罪行為，並增派90名警員進行巡邏和執法。警方表示，隨着無簽證入境政策的實施，濟州島的非法滯留中國人數量也在增加，這進一步複雜當地的治安形勢。

韓國網民在濟州島目擊中國遊客放任孩童在路上隨地「大小便」引起熱議。（YouTube@연합뉴스TV）

居民的恐懼感日益加重，許多人在街上看到使用中文的遊客時，會想起過去在濟州島發生的暴力犯罪事件，尤其是2016年發生的成教堂殺人案，當時一名中國人因為犯罪目的而入境，最終犯下可怕的罪行。這些事件使居民對中國遊客的印象變得更加負面，擔心這會影響到當地的觀光業。

濟州的觀光業本就面臨挑戰，國內人對外國遊客的反感情緒可能會進一步升高，影響整體旅遊經濟。當地的觀光業者也對此表示擔憂，認為如果對中國遊客的負面印象繼續擴散，將對其他外國遊客的吸引力造成影響。

隨着中國遊客的激增，濟州島的治安問題愈發突顯，當地警方和居民都在積極尋求有效的解決方案，以確保公共安全和維護良好的旅遊環境。