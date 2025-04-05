阿爾巴尼斯：若成功連任　澳洲擬從中資企業收回達爾文港口經營權

英國媒體4月4日報道，正尋求連任的澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）表示，若在5月3日的大選中成功連任，計劃從中資企業買回北部重要港口達爾文港（Darwin Port）的經營權。



據《衛報》報道，阿爾巴尼斯表示，期望達爾文港的控制權能夠重回澳洲人手中（be in Australian hands）。

2025年4月5日，位於澳洲北領地（Northern Territory）的達爾文港口（Darwin Port）。（達爾文港口Facebook）

阿爾巴尼斯指，如果工黨政府能夠勝出下月的大選，將尋求從中國嵐橋集團（Landbridge Group）手中買回經營權，令這項戰略資產再次收歸澳洲所有。

報道引述阿爾巴尼斯指有兩個選項：方案一是尋求澳洲私人企業重新回購達爾文港，又指一直有通過潛在買家非正式地進行相關工作。方案二是由澳洲聯邦政府直接介入，讓達爾文港口回歸國家資產。

2025年3月28日，澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）訪問澳洲堪培拉總督府時宣布解散國會並舉行大選後出席記者會。（Reuters）

據報道，澳洲北領地政府（Northern Territory government ）2015年與嵐橋集團，簽訂總值5.06億澳元（約23.77億港元）的租賃協議，將達爾文港的100%經營權，租予嵐橋集團99年。因為達爾文港附近設有美軍基地，當時引起美國政府的擔憂。

澳洲政府官員早前表示，本周與北領地的官員舉行會面，討論達爾文港的未來。嵐橋澳洲集團方面就否認有意出售港口，表示並沒有參與相關討論。