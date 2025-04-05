美國參議院通過共和黨預算決議　為特朗普減稅5萬億掃除障礙

美國參議院4月5日以51票贊成、48票反對的微弱優勢通過「預算協調（budget reconciliation）」的議案，旨在延長總統特朗普（Donald Trump）2017年的減稅措施，大幅削減政府開支，並將債務上限提高5萬億美元（約38.8萬億港元）。議案將於下周送交共和黨領導的眾議院進行審議。



據美媒報道，這項名為「預算協調」的議案令共和黨可以在沒有民主黨支持的情況下，僅以簡單多數通過特朗普的稅收、邊境安全和軍事優先事項法案。由於共和黨人在2017年通過的減稅政策將於今年年底到期，該議案為共和黨未來數月將減稅政策延期、大幅提高債務上限掃清障礙。

路透社報道，該措施一旦實施，未來十年聯邦政府債務將增加約5.7萬億美元。

民主黨警告說，共和黨的計劃將危及為低收入美國人提供的醫療補助計劃（Medicaid），來為超過5億美元的減稅政策買單。

參議院共和黨人中，緬因州參議員科林斯（Susan Collins）及肯塔基州（Kentucky）參議員保羅（Rand Paul）加入民主黨人，就議案投出反對票。保羅稱：「一方面，看起來所有巨大的節約都在發生。但另一方面，擺在我們面前的決議將使債務增加5萬億美元。那麼，我們到底是在削減開支，還是在擴大債務？」

肯塔基州（Kentucky）參議員保羅（Rand Paul）（REUTERS）

美國參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）4日表示，「目前提交參議院的共和黨法案是毒藥。但當美國人得知共和黨這樣做，只是為給超級富豪減稅時，美國人民將會感到震驚。」