麻疹病人曾訪體院餐廳　運動員感擔心會勤洗手　有人稱體院沒通知

一名38歲男子二月初到訪越南返港後，確診感染麻疹，傳染期內曾到訪香港體育學院餐廳。有運動員表示幾乎每天都在餐廳用膳，擔心可能受感染，亦有運動員未收到體院通知。他們均表示會勤洗手，做好防護措施。



運動員感擔心 指幾乎每天到訪餐廳

該名38歲男子二月初到越南返港後出疹，上月26日求醫，確診感染麻疹。他在傳染期、即2月22日至25日期間曾到訪香港體育學院餐廳，中心已設立熱線，供曾到訪餐廳的人士查詢。

全職運動員王小姐表示，她幾乎每日都在體院餐廳用膳，包括衞生署列明的2月22日至25日，現時仍正常營業。她聽到消息後有點擔心，不過餐廳及體院每日都會消毒，相信不會有傳染。

全職運動員王小姐在2月22日至25日曾到餐廳，她感到有點擔心。（鄭子峰攝）

有運動員指未收到通知

兼職運動員莫先生表示未收到體院通知，認為院方應主動通報，「對運動員嚟講身體都重要」。他感到有點擔心，之後會勤洗手，做好保護措施。另一名兼職運動員翁先生亦表示沒有收到通知，他認為體院應已清潔，不太擔心傳染。

衞生防護中心已設立熱線電話號碼2125 2372，供曾到訪餐廳的人士查詢，由今日（2日）運作至本月7日，逢星期一至五上午9時至下午5時，以及星期日上午9時至下午1時開放。中心又提醒市民，外遊前應確保完成接種兩劑麻疹疫苗，以減低感染風險。