澳洲大選｜反對黨收回承諾　不會禁止公務員WFH及削減聯邦職位

澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）宣布5月3日將進行大選，反對黨領袖達頓（Peter Dutton）3月4日曾透過發言人表示若成功勝選，將希望澳洲公務員每週五天都在辦公室工作，特殊情況除外。該黨周一（4月7日）撤回有關承諾，並放棄削減五分之一以上的聯邦公共部門職位。



據報道，澳洲自由黨黨魁達頓告訴澳洲 9Network 電視台：「我認為我們在這個政策上犯了一個錯誤。我們說出來並認識到這一點很重要，我們的目的是確保納稅人辛勤工作，並且他們的錢被用來支付工資，而這些錢被有效地使用。」

2025年3月23日，澳洲自由黨黨魁達頓（Peter Dutton）在西悉尼帕拉馬塔訪問青少年心理健康基金會 Headspace。（Reuters）

該黨也撤回裁員承諾，放棄使用強制裁員補償金從18.5萬個公務員職位中削減4.1萬個的承諾。達頓表示，裁員將透過自然減員和凍結就業來實現。

對此，總理阿爾巴尼斯則不以為然，他告訴記者：「（達頓）現在假裝該計劃不會繼續進行。」

2025年3月28日，澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）訪問澳洲堪培拉總督府時宣布解散國會並舉行大選後出席記者會。（Reuters）

澳洲工黨政府官員指責自由黨模仿美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）以及帶領政府效率部的富豪馬斯克（Elon Musk），企圖大規模政府裁員。

此前澳洲有工會指出，全國有32萬人因為照顧孩子等責任而在家工作（WFH），達頓的政策會對女性造成極大的影響。