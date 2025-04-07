馬斯克嘲諷「哈佛博士」　特朗普顧問反擊：他只關心自己利益

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）團隊之間出現爭拗，特朗普盟友、Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）疑因不同意特朗普實施「對等關稅」，批評特朗普的貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro），並諷刺對方「獲得哈佛大學經濟學博士學位是件壞事，而不是好事」後，納瓦羅4月7日反擊稱，賣車的馬斯克「只關心自己的利益」。



特朗普4月2日宣布對全球貿易夥伴實施「對等關稅」後，馬斯克疑似和政府意見不合，他周六在與意大利右翼「聯盟黨」的視像通話中表示，希望未來看到美國和歐洲之間實現「零關稅」。

2023年12月16日，美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）在羅馬參加由右翼政黨意大利兄弟會（Brothers of Italy）組織的活動時，做出舉起手的動作。（Reuters）

他還在旗下社交平台X（舊稱Twitter）上批評納瓦羅：「獲得哈佛大學經濟學博士學位是件壞事，而不是好事。結果就是『自我』除以『大腦』>>1 問題。」

納瓦羅被廣泛認為是特朗普關稅制度的主要設計者之一。

《紐約郵報》周日報道，特朗普關稅引發的股市崩盤導致馬斯克的淨資產縮水了110億美元（約854.6億港元）。

納瓦羅反擊馬斯克

2025年4月2日，美國總統特朗普的貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）在白宮玫瑰園舉行的「讓美國再次富裕」貿易公告活動上。 （Getty Images）

納瓦羅周日接受霍士新聞（Fox News）訪問時還擊：「馬斯克賣汽車，他只是在保護自己的利益。」指出馬斯克雖然在德州組裝（Tesla）汽車，但大部分零件來自墨西哥、中國；電池來自日本或中國；電子設備來自台灣。