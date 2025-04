關稅戰｜美國商務部長豪言：將有數百萬國民擰螺絲造iPhone｜有片

美國時間4月6日,商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)在接受哥倫比亞廣播公司(CBS)節目採訪時,竭力為總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)的關稅政策作辯護,同時大談所謂「對等關稅」對美國經濟的有利影響。盧特尼克興奮地表示:「數以百萬計工人打軍擰着小小的螺絲來製造iPhone,這種事情將會來到美國。」(The army of millions and millions of human beings screwing in little, little screws to make iPhones, that kind of thing is going to come to America)



美國商務部長盧特尼克歡迎製造業回歸,指將有數百萬民眾投入生產iPhone:

據CBS公布的採訪片段,盧特尼克指,美國不會推遲徵收關稅,「對等關稅」將於4月9日生效,並將持續「數天或數周」。美國輿論普遍認為,特朗普的關稅大棒將嚴重損害國內民眾的利益。

當CBS主持人布倫南(Margaret Brennan)向盧特尼克提問說,「本屆美國政府是否考慮採取任何形式的補償措施或補貼」,盧特尼克表示,他暫時還未參加過任何與此相關的會議。

盧特尼克轉而強調說,「這個國家的重點是——你知道,美國將建造數萬億美元的工廠。這是巨大的GDP(國內生產總值)。在美國建造的工廠是巨大的GDP。」

布倫南提到,盧特尼克此前曾表示「機械人將取代這些職位」,所以「這些不是工會工人的工作」。

「不,這實際上是自動化工作。這是自動化工廠。」盧特尼克說,「關鍵是,誰來建造工廠?誰來運營工廠?誰來讓它們運轉?偉大的美國工人。」

盧特尼克緊接着表示,「請記住,數以百萬計的人類大軍擰着小小的螺絲去製造iPhone,這種事情將會在美國發生。它們將實現自動化,偉大的美國人、美國技術工人將會修理它們。」

盧特尼克強調:「我們受過高中教育的美國人,也就是我們勞動力的核心,將獲得美國歷史上最多的工作機會——在這些高科技工廠工作,而這些工廠都將來到美國。這就是建設下一代美國的動力。」

2025年4月2日,美國華盛頓白宮玫瑰園,總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)就「對等關稅」發表講話。(Reuters)

4月3日,特朗普政府宣布對所有貿易夥伴加徵關稅,引發全球市場震盪,許多美國民眾深感不安。

彭博社專欄作者菲克林6日發表評論文章指出,特朗普的關稅政策無異於「自殘」之舉,其代價主要落在普通美國公民身上,他們已忍受了4年高通脹和利率壓力,關稅將進一步加重民眾負擔。

美股暴跌背景下,特朗普5日在「真實社交」發文說讓美國人民「挺住」。特朗普寫道,「這是一場經濟革命,我們一定會贏。儘管不容易還是要挺住,最終結果將會是歷史性的。」

中國商務部發言人此前回應說,歷史證明,提高關稅解決不了美國自身問題,既損害美國自身利益,也危及全球經濟發展和產供鏈穩定。貿易戰沒有贏家,保護主義沒有出路。

