關稅戰｜美國商務部長豪言：將有數百萬國民擰螺絲造iPhone｜有片

美國時間4月6日，商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）在接受哥倫比亞廣播公司（CBS）節目採訪時，竭力為總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的關稅政策作辯護，同時大談所謂「對等關稅」對美國經濟的有利影響。盧特尼克興奮地表示：「數以百萬計工人打軍擰着小小的螺絲來製造iPhone，這種事情將會來到美國。」（The army of millions and millions of human beings screwing in little, little screws to make iPhones, that kind of thing is going to come to America）



美國商務部長盧特尼克歡迎製造業回歸，指將有數百萬民眾投入生產iPhone：

據CBS公布的採訪片段，盧特尼克指，美國不會推遲徵收關稅，「對等關稅」將於4月9日生效，並將持續「數天或數周」。美國輿論普遍認為，特朗普的關稅大棒將嚴重損害國內民眾的利益。

當CBS主持人布倫南（Margaret Brennan）向盧特尼克提問說，「本屆美國政府是否考慮採取任何形式的補償措施或補貼」，盧特尼克表示，他暫時還未參加過任何與此相關的會議。

盧特尼克轉而強調說，「這個國家的重點是——你知道，美國將建造數萬億美元的工廠。這是巨大的GDP（國內生產總值）。在美國建造的工廠是巨大的GDP。」

布倫南提到，盧特尼克此前曾表示「機械人將取代這些職位」，所以「這些不是工會工人的工作」。

美國時間4月6日，商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）在接受哥倫比亞廣播公司（CBS）節目採訪時，竭力為總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的關稅政策作辯護。盧特尼克興奮地表示：「數以百萬計工人打軍擰著小小的螺絲來製造iPhone，這種事情將會來到美國。」（X@atrupar）

「不，這實際上是自動化工作。這是自動化工廠。」盧特尼克說，「關鍵是，誰來建造工廠？誰來運營工廠？誰來讓它們運轉？偉大的美國工人。」

盧特尼克緊接着表示，「請記住，數以百萬計的人類大軍擰着小小的螺絲去製造iPhone，這種事情將會在美國發生。它們將實現自動化，偉大的美國人、美國技術工人將會修理它們。」

盧特尼克強調：「我們受過高中教育的美國人，也就是我們勞動力的核心，將獲得美國歷史上最多的工作機會——在這些高科技工廠工作，而這些工廠都將來到美國。這就是建設下一代美國的動力。」

2025年4月2日，美國華盛頓白宮玫瑰園，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）就「對等關稅」發表講話。（Reuters）

4月3日，特朗普政府宣布對所有貿易夥伴加徵關稅，引發全球市場震盪，許多美國民眾深感不安。

彭博社專欄作者菲克林6日發表評論文章指出，特朗普的關稅政策無異於「自殘」之舉，其代價主要落在普通美國公民身上，他們已忍受了4年高通脹和利率壓力，關稅將進一步加重民眾負擔。

美股暴跌背景下，特朗普5日在「真實社交」發文說讓美國人民「挺住」。特朗普寫道，「這是一場經濟革命，我們一定會贏。儘管不容易還是要挺住，最終結果將會是歷史性的。」

中國商務部發言人此前回應說，歷史證明，提高關稅解決不了美國自身問題，既損害美國自身利益，也危及全球經濟發展和產供鏈穩定。貿易戰沒有贏家，保護主義沒有出路。

本文獲《觀察者網》授權轉載