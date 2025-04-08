關稅戰｜美股3日急瀉4260點新冠後最糟　一文回顧史上最慘烈股災

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）4月2日向全球185個經濟體頒布對等關稅，觸法環球股票市場大跌市，其中美股道指在過去3個交易日下跌4259.72點，跌幅高達10.09%。這是自2020年3月18日（新冠疫情期間）以來的最大三日跌幅。



2020年：新冠疫情（COVID-19）

法新社4月7日報道，世界衛生組織（WHO）在2020年3月11日將新冠疫情定性為全球「大流行」（pandemic），導致世界多國政府決定封城應對，翌日全球股市應聲暴跌。

2020年3月12日，法國股市大瀉12%，西班牙股市重創14%，意大利股市暴跌17%；英國和美國股市分別下挫11%和10%，創下1987年股災以來的最大單日跌幅。接下來數日歐美股市依然繼續不斷尋底，美股指數再下挫12%。

2020年3月10日，美股今日三大指數齊急跌，其中道指一度挫逾2,046點。（資料圖片）

各國政府其後迅速採取行動應對疫情，動用大量資源確保國家經濟不會崩潰，才讓大多數股票市場在其後數月迅速反彈。

2008年：次案危機（Subprime crisis）

2008年爆發環球金融危機，罪魁禍首是美國銀行業向信用評級極低的民眾提供大量次級房屋貸款，再將這些貸款包裝成投資衍生產品轉售，導致房屋市場出現嚴重泡沫。

外界將雷曼兄弟因投資失利，在談判收購失敗後宣布申請破產保護，引發全球金融危機的事件，稱之為「雷曼時刻」（Lehman Moment）。（GettyImages）

其後，當貸款人無法應付房貸供款，數以百萬計的業主因此失去他們的房屋，美股出現恐慌性拋售，美國銀行體系也無法支撐下去，其中最為人熟悉的是美國四大投資銀行雷曼兄弟（Lehman Brothers）最終破產收場。

從2008年1至10月，世界主要股票市場分別下挫30%至50%。

2000年：科網股泡沫爆破（Dot.com bubble）

上世紀90年代，市場上有大量資金瘋狂湧入當時尚未有盈利的網路科技公司，隨之而來的科網股泡沫在21世紀初破滅。

美股以科技股為主的那斯達克指數在2000年3月10日創下歷史新高的5048.62點之後，到了年底市值卻蒸發39.3%。許多初創科網公司也相機倒閉。

1987年：黑色星期一（Black Monday）

1987年10月19日美國華爾街股市經歷史詩式的暴跌，道指崩盤式下跌22.6%，掀起環球股市恐慌性拋售。這場大跌背後的主要原因是美國貿易和政府預算赤字龐大，以及當時的市場利率急升。

2025年4月4日，美國紐約證券交易所（NYSE），收市後，屏幕顯示道瓊工業平均指數收市大跌2231點，收報38,314.86。（Reuters）

1929年：華爾街股市崩盤（Wall Street collapse）

美國股市在經歷牛市後，於1929年10月24日出現崩盤式暴跌，道指開市後大跌22%，市場人士稱之為「黑色星期四」。

雖然美股當日就收復大部份跌幅，但市場情況急速變壞。到了28日和29日市場又出現大跌，這場股災也為美國經濟大蕭條（Great Depression）揭開序幕。