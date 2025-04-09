特朗普簽行政令提高煤炭產量　稱重振被廢棄產業

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）於4月8日簽署行政命令，宣布重振採煤業以增加產量，被指與全球遏抑碳排放的努力背道而馳。特朗普在白宮公布消息，同場有30多名頭戴安全帽的煤礦工人。他表示，美國將重振一個被廢棄的產業，將讓礦工們重返工作崗位。他又稱，礦工數已從10年前的約7萬人，降至目前約4萬人。



圖為2025年4月8日，美國總統特朗普（Donald Trump）簽署行政命令，宣布重振採煤業以增加產量。（Reuters）

路透社指出，美國能源訊息署 (Energy Information Administration) 的數據顯示，燃煤發電佔全國發電量不足20%，低於2000年的50%。

由於人工智能（AI）數據中心、電動車、加密貨幣等開發耗電量高，令美國電力需求在20年來首次上升。特朗普在競選時承諾，將增加美國能源產量，並放寬與能源相關環保限制。不過，目前未知煤炭產量將增加的數量。

圖為2025年4月8日，美國總統特朗普（Donald Trump）簽署行政命令，宣布重振採煤業以增加產量，並為出席的煤礦工人簽名。（Reuters）

報道指出，特朗普的行政令內容。包括挽救面臨退役的燃煤電廠、解鎖1950年《國防生產法》（Defense Production Act）中的權力來提高煤炭產量。

此外，行政令指示能源部長賴特（Chris Wright）釐清鋼鐵生產中使用的煤炭，是否屬於「關鍵礦物」，從而為使用緊急權力提高產量奠定基礎。內政部長伯古姆（Doug Burgum）也將確認，解除新煤炭租賃的禁令，允許私人公司購買聯邦土地上煤炭開採的權利，並優先考慮租賃。

環保組織Power at the Natural Resources Defense Council批評， 現有燃煤電廠老舊，造成嚴重污染，且缺乏競爭力，特朗普政府還停留在過去。