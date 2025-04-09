馬斯克與白宮貿易顧問罵戰升級　白宮打圓場：boys will be boys

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）宣布「對等關稅」引發全球股市巨震後，馬斯克（Elon Musk）和特朗普首席貿易顧問、關稅支持者納瓦羅（Peter Navarro）之間的矛盾愈演愈烈。4月8日，馬斯克攻擊納瓦羅為「傻蛋」、「蠢得不如一袋子磚頭」，還提及納瓦羅曾經為攻擊中國而「無中生友」的名字「納·瓦拉」（Ron Vara）。

為了「不讓外人看笑話」，白宮新聞秘書萊維特（Karoline Leavitt）出面調和，阻止這場白宮「內訌」繼續升級。

據現場影片，談及馬斯克（53歲）和納瓦羅（75歲）的爭吵時，萊維特出來打圓場，「男孩都這樣」。

萊維特當天表示：「顯然，兩人在貿易和關稅問題上有着截然不同的看法。男孩嘛，都這樣（boys will be boys），我們會讓他們的公開爭論繼續下去。」

萊維特隨即吹捧起了特朗普政府，稱美國人應該為擁有「歷史上最透明的政府」而心懷感恩。她還說，特朗普喜歡聽取持「不同意見」的人的看法，並稱，「總統會考慮所有意見，然後根據美國公眾的最大利益做出最佳決定」。

據美國《新聞周刊》和英國廣播公司（BBC）報道，馬斯克和納瓦羅之間的衝突，似乎始於馬斯克上周的表態。當時，他將特朗普的關稅政策歸咎於納瓦羅，而納瓦羅選擇針鋒相對。

當地時間5日，馬斯克在社交平台「X」上表示納瓦羅擁有哈佛大學經濟學博士學位是件壞事，還暗示這會導致人們因自負而缺乏智慧，並批評納瓦羅「什麼都沒做」。7日，納瓦羅接受媒體採訪時回嗆道，馬斯克「就是一個汽車組裝商」，反對關稅政策「只是在保護自己的利益」。

8日，馬斯克選擇在X平台發布一系列充滿謾罵的推文，對納瓦羅的批評作出回應。

馬斯克先是轉發了納瓦羅的採訪影片並寫道：「納瓦羅真是個傻蛋，只會滿嘴胡話。」隨後，他力證特斯拉技術一流，稱特斯拉擁有「最多美國製造的汽車」，是美國「垂直整合程度最高、美國製造零部件佔比最高」的汽車製造商，抨擊納瓦羅「蠢得不如一袋子磚頭」。

隨後，馬斯克重提納瓦羅的「黑歷史」，讓他去問問「他自己編造的假專家『納·瓦拉』」。

納瓦羅在特朗普第一任期時就擔任白宮高級顧問，一直以來主張對華採取強硬立場，是關稅政策的強硬支持者，曾經被美媒認為是特朗普政府「極端反華」人物之一。

但在2019年，有學者發現納瓦羅的著作《致命中國》中經常出現的「中國問題專家」、納瓦羅「好友」納·瓦拉（Ron Vara）現實中並不存在，實則為納瓦羅（Navarro）姓氏的變位詞，為了在著作中抹黑、詆毀中國而虛擬的人物。納瓦羅也承認了這一點，將之稱為自己的「筆名」。

2025年4月2日，美國總統特朗普的貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）在白宮玫瑰園舉行的「讓美國再次富裕」貿易公告活動上。 （Getty Images）

特朗普的關稅政策導致全球股市下跌。馬斯克也坦言，即使是他的公司也無法免受關稅干擾。

據BBC報道，科技行業分析師艾夫斯（Dan Ives）表示，與通用汽車、福特等其他美國汽車製造商相比，特斯拉公司受到的關稅影響較小。但他同時指出：「目前形式的關稅將擾亂特斯拉及其整個供應鏈，以及全球影響力。在此之前，與比亞迪等新興競爭對手相比，特斯拉一直佔據明顯優勢。」

美國耶魯大學管理學院院長兼教授索南菲爾德（Jeffrey Sonnenfeld）表示，馬斯克表達了許多美國公司高管對特朗普貿易政策的想法，但這些人不願公開談論這些想法。

索南菲爾德向BBC表示：「79%的美企高管表示，他們在國際合作夥伴面前感到尷尬；89%的人表示，此舉讓我們不必要地陷入衰退，並認為特朗普推行了錯誤的經濟政策。」

本文獲《觀察者網》授權轉載

