美國關稅衝擊時裝業　波鞋成本上漲　鞋商：90%貨產自中國

美國向全球眾多國家及地區徵收「對等關稅」，對中國進口貨品的稅率更是升至104%。這導致幾乎完全依賴進口的美國運動鞋產業遭到嚴重打擊，令國內的運動鞋設計師、零售商和愛好者感到特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府感到不滿，並打算減少運動鞋交易量。



美國奢侈運動鞋公司SIA Collective主要供應在中國生產的時尚、高品質鞋類，創辦人卡特（Devlin Carter）向CNBC表示，由於美國本土幾乎不生產運動鞋，特朗普的關稅政策會極大提高運動鞋的成本：「這些關稅非常荒謬，沒有任何意義。」

卡特的鞋90%都產自中國，在關稅實施前，他已經運送價值超過200萬美元的運動鞋。他的品牌每雙鞋均價約220美元（約1,707港元），「假設我花100美元（約776港元）得到一雙中國製造的鞋，加上關稅，現在這雙鞋的造價達到150美元，甚至更多。」 而多出來的關稅最終由消費者承擔，這會進一步導致運動鞋銷量下降。

美國關稅：SIA Collective創辦人卡特向傳媒講述成本上漲的問題（IG@sia_collective）

住在亞特蘭大的運動鞋收藏家韋斯特（Earl West）藏有逾1,800雙運動鞋，他表示關稅大大降低購買新鞋的慾望：「那雙原價180美元的運動鞋現在要250美元了......我負擔不起每週買一雙新鞋。」

2025年4月6日，一位消費者在香港一間Nike商店內瀏覽運動鞋。（Getty Images）

韋斯特指出，西方人常在英國、德國和香港購買運動鞋，但這些地方現在都受到關稅影響，親自出國買鞋也不現實，因此購鞋會受到層層阻礙。