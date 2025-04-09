特朗普：推出「爆炸性」關稅後 湧入美國資金前所未見
撰文：聯合早報
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在更高關稅生效前夕承認，他向世界各國祭出的對等關稅措施「具有爆炸性」，但他仍為自己的政策辯護，稱推出關稅政策後，「湧入美國的資金前所未見」。
綜合《紐約時報》和英國廣播公司（BBC）報道，特朗普周二（4月8日）下午簽署行政令，旨為擴大國內煤炭開採和使用，為高能耗的數據中心提供電力，並全面推動煤炭行業復興。
他對出席簽署儀式的議員、官員、行業主管及煤礦工人說：「很多國家要到美國來，希望與我們達成協議。」
當天早些時候，特朗普在社交媒體平台Truth Social透露，他與韓國代總統韓悳洙就貿易和關稅問題進行了「一次非常好的通話」，韓國官員正飛往美國，準備與美國官員繼續協商。
特朗普也對避免與中國爆發貿易戰表示樂觀。他寫道：「中國也非常希望與我們達成協議，但他們不知道該如何推動談判。我們正在等他們的電話。一定成！」
特朗普4月2日宣布對所有貿易夥伴加征對等關稅，對中國商品加征的關稅稅率為34%。中國4月4日反擊，宣布向美國商品加征關稅，稅率同樣是34%。
特朗普周一（7日）通過社媒平台揚言，如果中國不在星期二之前撤銷34%關稅，將對中國額外徵收50%關稅。白宮證實，加上美國原有對華徵收的關稅，自周三（9日）起，美國對中國加征關稅總稅率達104%。
特朗普在白宮東廳簽署一項行政命令，意在擴大美國國內煤炭開採和使用，為高能耗的數據中心提供電力，並全面推動煤炭行業復興。
本文獲《聯合早報》授權轉載
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