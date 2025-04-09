特朗普貿易戰正酣　美國最大蛋商涉操控價格牟取暴利遭調查

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）4月2日宣布的「對等關稅」（reciprocal tariffs）香港時間9日中午12時01分正式生效，引發美國民眾對通脹上升的憂慮。據英國媒體報道，困擾美國多時的蛋荒近日有新發展，美國最大的雞蛋零售企業加州緬因州食品公司（Cal-Maine Foods）報告稱，在禽流感導致雞蛋價格創新高的情況下，該公司近月利潤大幅飆升，並承認美國政府有關部門已與其聯繫，調查其價格操控（price-fixing）行為。



英國媒體4月9日報道，美國最大的雞蛋零售企業加州緬因州食品公司8日表示，該公司去年12月至今年2月的當季淨收入為5.085億美元（約39.42億港元），較去年同期成長247%。該公司將業績造好歸功於雞蛋平均價格較去年同期上漲了80%。

圖為2025年2月13日，美國紐約一家超市的雞蛋接近售罄。（Getty Images）

據報道，由於今年2月雞蛋批發價格創下歷史新高，這間總部位於密西西比州（Mississippi）的企業獲利大幅成長。持續多年的禽流感疫情迫使生產商今年迄今撲殺了約3,000萬隻禽鳥。美國勞工統計局（Bureau of Labor）的數據顯示，2月美國各大城市購買一打A級大雞蛋的價格創下十多年來的最高水平。

加州緬因州食品公司的行政總裁米勒 (Sherman Miller) 將他們的盈利成長歸功於「在高需求時期繼續實現產量最大化」和近來的併購，米勒指這些收購幫助他們在充滿挑戰的供應環境中提高了生產能力」。

加州緬因州食品工地上季度業績大幅造好：

在這份亮麗的業績出爐之際，不少農民和消費者權益倡議者指控加州緬因州食品公司和其他大型生產商人為故意抬高價格。據商品價格資訊服務機構Expana稱，隨著禽流感病例減少和農民重建雞群，雞蛋批發價格從2月每打8.58美元（約66.58港元）的歷史高點下跌至上週的3.91美元（約30.34港元）。

加州緬因州食品公司表示，他們在過去一年中將蛋雞平均產量增加了14%，並在生物安全方面進行了投資，在解決全國範圍內的蛋荒問題上取得了「重大進展」。

2025年3月19日，美國蛋荒持續惡化導致價格飆升，超級市場經常出現限購或雞蛋貨架被清空的情況，近日更有不少民眾在墨西哥和加拿大採購較廉價的雞蛋，然後偷運回國。美國農業部禁止私自進口雞蛋，因為未經官方檢驗的蛋，有可能傳播疾病。圖為美國網民分享超市限購雞蛋的情況。（X@Eda52069178，stidrill）

報道指，在美國司法部對雞蛋生產商的價格操縱展開調查後，雞蛋加快了價格下跌。加州緬因州食品公司在證券備案中表示，他們上個月收到司法部的民事調查要求，並正在配合調查。