新加坡列信和黃志祥與3子女為具政治影響力者　公司股價未受影響

新加坡政府有意援引《防止外來干預（對應措施）法令》（簡稱FICA）相關條文，將新加坡富商、信和集團主席黃志祥，以及他的三名子女黃永光、黃永龍和黃敏華，列為具政治影響力者。



內政部星期一（4月7日）發文告說，黃志祥等四人去年向內政部申報，他們是外國立法機構或政治團體的成員。內政部認為有必要依據FICA第48（1）節條文，將他們列為具政治影響力者。

內政部同時強調，四人列為具政治影響力者，並不是因為他們曾有任何嚴重的不當行為。

截至星期二（8日）上午9時30分，信和集團、遠東機構和楊協成，均未就此事做出回應。在新加坡上市的楊協成股價報0.55元，無變動；香港上市的信和置業股價漲0.92%，報7.72港元。

遠東機構子公司遠東烏節（Far East Orchard）漲1.51%，報1.01元；遠東酒店信託（Far East Hospitality Trust）漲1.94%，報0.525元。

黃志祥是新加坡公民，也是遠東機構（Far East Organisation）創辦人黃廷方的長子，1991年出任香港主要房地產發展商之一的信和集團（Sino Group）董事局主席。他1970年代隨父親進軍香港房地產，新加坡遠東機構前總裁黃志達是黃志祥的弟弟。

黃永光則是黃志祥長子，是香港出生的新加坡公民。他除了出任信和集團副主席外，也是在新加坡上市的楊協成有限公司（Yeo Hiap Seng）主席。他將在4月23日集團召開股東大會後卸任。

黃永光的妹妹黃敏華是信和集團非執行董事，弟弟黃永龍則是信和集團聯席董事。

黃志祥曾任中國政協委員，三子女曾任或不同省市的政協委員。

本文獲《聯合早報》授權轉載

