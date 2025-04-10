貿易戰 | 新加坡總理：對美國徵稅非常失望　這非朋友所為

新加坡總理黃循財4月8日在國會發表聲明表示，美國不應向新加坡徵收任何關稅，因新加坡長期對美是貿易逆差。並稱對美國徵稅舉動「感到十分失望」，不是對朋友所為。



黃循財說，新美兩國之間有自由貿易協定，而且新加坡向美國購買的貨物，多過美方從本地進口的商品。若美國加徵的關稅真是對等的，並且是為針對那些對美貿易存有順差的國家，那不應該向我國收取任何關稅。儘管如此，美國仍向新加坡施加10％的關稅。

黃循財說：「我們對此感到非常失望，尤其因為新美兩國擁有深厚且持久的友誼。這不是對朋友應有的行為。」

黃總理周二（4月8日）向國會發表聲明，針對美國對貿易夥伴徵稅一事，闡明政府立場。他說，全球正處於轉型期，這是一個充滿不確定、不安與日益動盪的過渡階段。自二戰以來的80年裏，美國是全球自由貿易的支柱，但它如今卻拋棄一手創建的體系。

圖為2025年4月8日，美國總統特朗普（Donald Trump）簽署行政命令，宣布重振採煤業以增加產量。（Reuters）

他說：「美國政府表示，全面徵收關稅是為了解決美國的貿易不平衡問題，但存在貿易逆差本身並沒有錯。這隻意味着美國消費者從世界購買的產品，比世界從美國購買的產品多。」

他說，美國只着重於貨物貿易，但實際上，美國與其許多服務貿易夥伴保持順差。美國向世界出口軟件服務、教育、娛樂、金融和商業服務等，這一事實完全被忽略。

黃總理認為，美國覺得它在允許中國加入世貿組織（WTO）的過程中讓步太多。在美國看來，中國以不公平的手段競爭，包括大量補貼本國企業，及限制美國企業進入中國。他說，中美應通過世貿組織框架，解決任何爭端。

「全球經濟體系確實需要改革。新加坡和許多其他國家都呼籲進行變革。我們一直在與理念相同的夥伴在世貿組織內合作，推動運作機制的改革。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

