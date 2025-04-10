中美貿易戰｜會引發金融危機嗎？要看美債炸彈何時爆

特朗普對全球大打關稅戰，最近又宣布暫緩90日，但維持對中國徵收125%關稅，全球兩大經濟體面臨脫鈎。在美股上周連跌兩個交易日，蒸發5.4萬億美元之後，4月7日，「黑色星期一」如期而至。受特朗普「對等關稅」衝擊，亞太股市均跳空低開暴跌。



其中，日經指數-7.83%，韓國綜指-5.57%，歐股大幅度低開，隨後三大股指跌幅逐步收窄至4%-5%。上證指數-7.34%，深證成指-9.66%。恒生指數大跌13.22%，跌幅創歷史第三，僅次於亞洲金融危機1997年10月28日的13.7%，以及1987年10月26日黑色星期一的33%。而後兩個交易日，多空博弈。



雖然，因為特朗普授權對不採取報復行動的國家實施90天的關稅暫停，且只保留10%的所謂基礎關稅，4月9日美股暴漲：道瓊斯指數上漲近3000點，納指漲逾12%，創2001年1月3日以來最大單日百分比漲幅，為第二大歷史紀錄漲幅。標普指數漲近10%，創2008年來最大單日漲幅。但市場脆弱性明顯可見。特朗普如此任性，全球股市暴漲暴跌將引發金融危機嗎？

值得注意的是，特朗普「對等關稅」引發的是一場全球金融資產大屠殺。全球股票市場大跌。上周，美國三大股指道指、標普500、納指分別下跌7.86%、9.08%、10.02%，較前期高點分別回撤15%、17%、22%，均抹去了過去一年的漲幅；歐洲三大股指英國富時100、德國DAX30、法國CAC40分別下跌6.97%、8.10%、8.10%。日經指數上周與「黑色星期一」累計跌幅超過15%，較高點已回撤25%。

港股與A股的「資產重估」行情被中斷，恒生指數已跌破20000點，累計回撤20%，抹去了今年的所有漲幅。A股上證指數也回撤逾10%，個股跌幅普遍超過指數。

特朗普「對等關稅」引發的是一場全球金融資產大屠殺。全球股票市場大跌。上周，美國三大股指道指、標普500、納指分別下跌7.86%、9.08%、10.02%。

除了股票類資產，黃金、原油、比特幣也大跌。其中，紐約黃金一度跌破3000美元，紐約原油擊穿60美元；比特幣跌至7.5萬美元，連續兩周下跌。原油主要受經濟衰退的預期衝擊而下跌，黃金和比特幣沒能扮演起資金避風港的角色，反受市場場恐慌拖累。另外，美元下跌，美元指數一度跌破102；人民幣也貶值，離岸人民幣一度突破7.4

雖然現在特朗普授權對不採取報復行動的國家暫緩90天的關稅，但這就如同利劍高懸，特朗普一個心情不好，就砍了下來。特朗普任性的「對等關稅」是否可能引發全球金融風暴？

圖為2025年3月19日，美國紐約證券交易所(NYSE)大廳，螢幕上正播放聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）議息會議後的記者會。（Reuters）

一個角度看，美國經濟基本面大抵是能頂住打擊的，私人部門和銀行部門的資產負債表強勁，「對等關稅」引發市場恐慌，導致去年大規模上漲的股票資產縮水。如果資產價格下跌擊穿了資產負債表，即流動性危機引發了債務危機，那麼意味着金融危機爆發。但以當前美國穩健的資產負債表和槓桿率來判斷，當前的股票價格下跌不足以引發債務危機。

另外，美國聯儲局正處於降息周期，即便「對等關稅」導致通脹率有所反彈，聯儲局仍可以實施降息或者針對性救助工具來拯救市場，正如兩年前的矽谷銀行（SVB）危機時期。所以，即便爆發流動性危機，聯儲局也能夠力挽狂瀾避免金融危機。這兩天聯儲局和特朗普的表態看，鮑威爾受到極大壓力。陷入兩難境地的鮑威爾，最後屈從的概率大。

美國30年國債孳息率一度突破5%（trading economics）

美國債巿遭遇劇烈拋售

但另一個角度看，十年期美債收益率兩天飆升30個基點，美國10年期國債收益率已經來到了4.5%。背後除了美債拍賣需求「跌至谷底」，還有對沖基金「全面去槓桿」，萬億規模的基差交易正在緊急平倉，這些都透露出嚴重的系統性風險信號。

美國10年期國債收益率一度飆升至4.5%，是因為連日來，美債市場再次遭遇劇烈拋售。引發此輪拋售的核心導火索是美國財政部58億美元三年期國債拍賣，該拍賣對市場的吸引力水平創2023年以來的最低水平。

美國國債10年國債孳息率一廝度突破4.5%。(trading economics)

BMO Capital Markets的Vail Hartman指出，此次拍賣的交易商認購比例達到20.7%，為2023年12月以來的最高水平，表明其他投資者興趣低迷。這次拍賣失利對本周的其他拍賣投下陰影，包括而後的390億美元10年期國債和220億美元30年期國債。市場人士亦都有指，表現不佳的國債拍賣，無疑會助長有關外國投資者正在撤離美國國債市場的傳言。不少對沖基金經理直言：「一般人現在不想持有美債，大家都處於『趕緊逃離』的狀態」。

必須要問的是，美國10年期國債率飛速拉升，國債收益率為何上升？因為拋售。這就表示美國國債，這個通常被視為避險資產的投資工具，突然失去了吸引力。這難道不是一個令人憂心的信號嗎？——表明投資者甚至開始拋售高質量資產。