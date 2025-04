關稅戰｜特朗普為何急轉彎？美媒揭逆轉內幕：從冷靜到焦躁緊張

美國總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)宣布對全世界加徵「對等關稅」後,4月10日急轉彎,對中國以外的國家「暫緩」實施90天,但保留10%的所謂基礎關稅,消息刺激美股回頭大升。為何特朗普改變立場?美媒引述消息人士講述財長貝森特(Scott Bessent)勸說特朗普的內幕,以及是美債債息迅速上升造成直接影響。



《紐約時報》以「從保持冷靜到焦躁緊張(Getting Yippy):特朗普關稅政策逆轉內幕」為題,講述特朗普的轉變過程,談到是美國經濟動盪的情況,尤其是政府公債收益率(Bond Yield)快速上升,導致他改變態度。

美國財政部早前在4月8日推出580億美元(約4,498億港元)的三年期國債,但市場參與意願低迷。美債4月9日更是再遭遇劇烈拋售,其中30年期收益率一度升至4.76%。

2025年4月9日,美國總統特朗普(Donald Trump)在華盛頓特區白宮橢圓形辦公室簽署行政命令時發表講話。(Reuters)

報道指在過去一週中,特朗普一直呼籲人們冷靜應對他所造成的金融混亂,他還在周二對共和黨人表示:「我知道我在做什麼。」至周三他更在Truth Social上發帖稱:「現在是購買的絕佳時機!!!」

市場的波動最終迫使他重新考慮策略,他向傳媒的說法則是「我覺得民眾有點過於緊張,他們有點吵鬧、有點害怕。(they were getting a little bit yippy, a little bit afraid.)」

美國總統特朗普(Donald Turmp)對各國打開關稅大戰,引發全球巿場動盪。(Reuters)

報道引述消息人士指,特朗普團隊內的高級成員擔心金融恐慌可能會失控,並有機會摧毀經濟,財長貝森特(Scott Bessent)和總統團隊其他成員如副總統萬斯(JD Vance),一直在推動採取更有條理的方法來應對貿易衝突,重點是「孤立中國」。

貝森特要求私人會面

報道稱,貝森特6日決定要求與特朗普私人會面,他之後與特朗普一同乘坐空軍一號,返回華盛頓,在飛機上,他建議特朗普應關注於與他國的談判,同時強調特朗普需清楚說明計劃終極目標,因市場需要更多確定性。

特朗普一度對此抗拒,指計劃帶來的痛楚屬「短期」,貝森特則指,此對於市場來說,可能是數個月。

2025年2月12日,烏克蘭基輔,美國財政部長貝森特(Scott Bessent)與烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelenkyy,不在圖中)舉行聯合新聞發布會時發表講話。(Reuters)

報道指到了4月9日,特朗普在白宮再與團隊成員會面,包括貝森特,成員與特朗普討論10年國債收益率的問題,強調對美國金融體系整體健康狀況的擔憂,此終成為特朗普改變立場的原因。報道指特朗普尤其了解債券收益率上升對銀行及長期貸款的影響,他過去經營地產公司多年,對此非常了解。

在政策「逆轉」後,白宮試圖指是「早有計劃」,但報道指其實直至最後一分鐘,很多特朗普的高級顧問、官員都不知悉政策的重大改變,因在9日早上,特朗普還在指自己會按照原定計劃。