關稅戰｜特朗普為何急轉彎？美媒揭逆轉內幕：從冷靜到焦躁緊張

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）宣布對全世界加徵「對等關稅」後，4月10日急轉彎，對中國以外的國家「暫緩」實施90天，但保留10%的所謂基礎關稅，消息刺激美股回頭大升。為何特朗普改變立場？美媒引述消息人士講述財長貝森特（Scott Bessent）勸說特朗普的內幕，以及是美債債息迅速上升造成直接影響。



《紐約時報》以「從保持冷靜到焦躁緊張（Getting Yippy）：特朗普關稅政策逆轉內幕」為題，講述特朗普的轉變過程，談到是美國經濟動盪的情況，尤其是政府公債收益率（Bond Yield）快速上升，導致他改變態度。

美國財政部早前在4月8日推出580億美元（約4,498億港元）的三年期國債，但市場參與意願低迷。美債4月9日更是再遭遇劇烈拋售，其中30年期收益率一度升至4.76%。

2025年4月9日，美國總統特朗普（Donald Trump）在華盛頓特區白宮橢圓形辦公室簽署行政命令時發表講話。（Reuters）

報道指在過去一週中，特朗普一直呼籲人們冷靜應對他所造成的金融混亂，他還在周二對共和黨人表示：「我知道我在做什麼。」至周三他更在Truth Social上發帖稱：「現在是購買的絕佳時機！！！」

市場的波動最終迫使他重新考慮策略，他向傳媒的說法則是「我覺得民眾有點過於緊張，他們有點吵鬧、有點害怕。（they were getting a little bit yippy, a little bit afraid.）」

美國總統特朗普（Donald Turmp）對各國打開關稅大戰，引發全球巿場動盪。（Reuters）

報道引述消息人士指，特朗普團隊內的高級成員擔心金融恐慌可能會失控，並有機會摧毀經濟，財長貝森特（Scott Bessent）和總統團隊其他成員如副總統萬斯（JD Vance），一直在推動採取更有條理的方法來應對貿易衝突，重點是「孤立中國」。

貝森特要求私人會面

報道稱，貝森特6日決定要求與特朗普私人會面，他之後與特朗普一同乘坐空軍一號，返回華盛頓，在飛機上，他建議特朗普應關注於與他國的談判，同時強調特朗普需清楚說明計劃終極目標，因市場需要更多確定性。

特朗普一度對此抗拒，指計劃帶來的痛楚屬「短期」，貝森特則指，此對於市場來說，可能是數個月。

2025年2月12日，烏克蘭基輔，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenkyy，不在圖中）舉行聯合新聞發布會時發表講話。（Reuters）

報道指到了4月9日，特朗普在白宮再與團隊成員會面，包括貝森特，成員與特朗普討論10年國債收益率的問題，強調對美國金融體系整體健康狀況的擔憂，此終成為特朗普改變立場的原因。報道指特朗普尤其了解債券收益率上升對銀行及長期貸款的影響，他過去經營地產公司多年，對此非常了解。

在政策「逆轉」後，白宮試圖指是「早有計劃」，但報道指其實直至最後一分鐘，很多特朗普的高級顧問、官員都不知悉政策的重大改變，因在9日早上，特朗普還在指自己會按照原定計劃。