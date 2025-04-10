俄美新一輪會談舉行　於阿聯酋成功換囚

俄美會談於莫斯科時間4月10日上午10時（香港時間下午3時）在俄羅斯駐伊斯坦布爾總領館開始。雙方其後在阿聯酋成功換囚。



俄美會談期間，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，俄美通過外交部和國務院渠道在伊斯坦布爾的會談尤其關注兩國外交關係正常化。

4月10日上午，俄美在阿聯酋進行了囚犯交換。

美國總統國家安全事務助理華爾茲說，在囚犯交換框架內，俄羅斯將俄裔美國公民克卡列琳娜（Ksenia Karelina）移交給美國。

報道稱，美國將彼得羅夫（Arthur Petrov）移交給俄羅斯聯邦，他因涉嫌違反出口限制而被捕。彼得羅夫擁有德俄雙重國籍，因涉嫌出口敏感的微電子產品於2023年被捕。

美國中情局局長拉特克利夫感謝阿聯酋政府「促成這次交流」。這是自今年1月特朗普上任以來，俄羅斯與美國進行的第二次換囚。