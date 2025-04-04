普京特使德米特里耶夫：美俄關係呈現「積極態勢」

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）的投資特使德米特里耶夫（Kirill Dmitriev）4月3日表示，他看到莫斯科和華盛頓之間的關係呈現「積極動態」，不過他認為仍然需要更多的會談來解決所有分歧。



德米特里耶夫在與特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府官員會談後對俄羅斯和美國媒體發表演說時也表示，他看到了解決俄烏三年多戰爭的前景。他說：「我們非常清楚地看到，特朗普政府一心想解決問題，不像拜登（Joe Biden）總統。他們舉止非常尊重，問了很多問題，找到了妥協方案。」

美俄早前在沙特談判停止烏克蘭戰爭。(Reuters)

他指，他在華盛頓的會談涉及的議題十分廣泛，包括稀有金屬生產、北極合作，以至載人火星飛行等。他補充，「恢復直航的工作正在進行中，我們希望這一問題能取得進展」。

此前，美俄在沙特阿拉伯舉行了會談，並在美國斡旋下達成了針對能源目標的停火協議，並允許黑海暢通無阻地航行。