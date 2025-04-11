美俄新一輪會談結束　雙方在恢復外交使團工作正常化取得進展

俄美會談於莫斯科時間4月10日上午10時（香港時間下午3時）在俄羅斯駐伊斯坦布爾總領館開始，歷時約5個半小時。美國和俄羅斯雙方會後皆表示，他們在恢復外交使團工作正常化方面取得了進展。不過美國務院在聲明中對俄羅斯禁止僱用當地僱員的政策表達關切。



路透社10日報道，美國務院在聲明中表示，美俄代表團延續首輪會談確立的建設性方針，交換意見並最終達成諒解，確保美俄雙邊使團外交銀行業務的穩定。

2025年4月10日，民眾於當日走過俄羅斯駐伊斯坦布爾總領館。（Retuers）

不過，美國特別關注俄方禁止僱用當地僱員的政策，認為這嚴重阻礙美國駐莫斯科大使館維持穩定、可持續的人員編制。

俄羅斯塔斯社（TASS）引述俄羅斯駐美大使達爾奇耶夫（Alexander Darchiev）稱，此次會談在兩國外交使團正常化方面取得進展。

2017年4月11日，俄羅斯莫斯科伏努科沃國際機場，俄羅斯和美國國旗飄揚。（Reuters）

達爾奇耶夫表示，美俄新一輪會談在積極的氣氛中進行，且一致同意應快速消除拜登政府時期遺留的問題，俄方希望美國盡快歸還沒收的俄羅斯外交資產。雙方亦討論恢復直航的問題，認為有助擴大商業聯繫和人員接觸。