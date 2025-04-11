英國防參謀長訪華晤中央軍委參謀長劉振立　籲兩軍加強交流溝通

英國媒體4月10日報道，英國防參謀長拉達金（Tony Radakin）9日（周三）訪華與中央軍委委員、中央軍委聯合參謀部上將參謀長劉振立舉行會晤。這是英國過去10年來首次派出最高級別的國防高官訪問中國。兩人同意在這個不穩定的世界裏，兩國軍隊持續保持溝通交通的重要性。



中國國防部在一份聲明中表示，中央軍委委員、中央軍委聯合參謀部上將參謀長劉振立與英國防參謀長拉達金舉行會談。雙方就兩國兩軍關係、國際地區形勢和共同關心的問題深入交換意見，就加強兩軍交流合作進行溝通。

據英國廣播公司（BBC）報道，拉達金參謀長在X上寫道：「我們一致認為，在一個不穩定的世界裡，我們必須發揮作為具有全球利益的負責任國家的作用，並且我們思考和討論了英中兩軍保持溝通重要性。」

英國防參謀長拉達金撰文提到與中央軍委聯合參謀部上將參謀長劉振立會面：

據報道，英國防參謀長上次訪華是在2015年。自去年7月上台以來，英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）一直致力加強與中國的關係。

國防大臣賀理安（John Healey）週四證實了這次訪問。

英國媒體4月10日報道，英國防參謀長拉達金（Tony Radakin，右）9日（周三）訪華與中央軍委委員、中央軍委聯合參謀部上將參謀長劉振立（左）舉行會晤。這是英國過去10年來首次派出最高級別的國防高官訪問中國。兩人同意在這個不穩定的世界裏，兩國軍隊持續保持溝通交通的重要性。（國防部網站，X@AdmTonyRadakin_）

賀理安在布魯塞爾向記者表示：在會面中，拉達金「非常堅定地主張維護印度太平洋地區的和平與穩定，並對任何以軍事手段或強硬姿態追求政治目的的行為表示關切。兩軍之間進行接觸總是好的，這就是拉達金此行的目的。」

賀理安指，拉達金的訪問是繼去年十月外交大臣林德偉（David Lammy）訪華之後又一名英國高層官員訪華。