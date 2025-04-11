哈里王子突訪烏克蘭　骨科診所中慰問戰爭受害者

哈里王子4月10日意外現身烏克蘭西部城市利沃夫（Lviv）的骨科診所「超人中心」（Superhumans Center），慰問俄烏戰爭的受害者。此診所為受傷軍人和平民提供治療和康復服務，此次慰問是哈里王子為退伍軍人所進行持續工作的一部份。



英國廣播公司（BBC）報道，「永不屈服運動會基金會」（Invictus Games Foundation）成員也隨行此次慰問。該慈善基金會是哈里王子2014年為受傷或患病的現役和退伍軍人創辦，並為他們主辦體育運動會。

2025年4月10日，哈里王子意外現身烏克蘭西部城市利沃夫（Lviv）的骨科診所「超人中心」（Superhumans Center），慰問俄烏戰爭的受傷者。（Reuters/Superhumans Center）

哈里王子曾在英國陸軍服役10年，且兩度派往阿富汗。繼2024年愛丁堡公爵夫人蘇菲（HRH Sophie, Duchess of Edinburgh）訪問基輔後，哈里王子是俄烏戰爭以來第二位訪問烏克蘭的王室成員。

哈利王子2020年辭去王室職務，目前與妻子梅根（Meghan）及兩個孩子住在美國加州。