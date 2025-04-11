關稅戰加劇市場波動 美元成受害者
撰文：聯合早報
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關稅戰引發投資者對美國經濟前景的擔憂，美元資產因而遭到拋售，成為動盪下的受害者。
彭博美元指數在星期五（4月11日）大跌至近六個月低點，反映市場在美中貿易戰愈演愈烈之際，大規模撤出美元資產，轉投日圓、瑞士法郎、黃金等避險資產。
澳洲國民銀行策略師卡特里爾（Rodrigo Catril）說：「除非你認為某種解決方案即將出現，否則市場很可能會沿着目前這條毫無阻力的路徑走下去，也就是撤出美元。」
他續指，若貿易緊張局勢居高不下，投資者撤離美國資產、拋售美元的現象難以停止。
道明證券分析師巴拉德瓦（Jayati Bharadwaj）認為，對中國新一輪的關稅，再次激起市場避險情緒。他補充，降息的呼聲上漲，也加劇資金撤出美元資產。
美元走弱的當兒，歐元兌美元匯率，也一度走高至1.138，為2022年2月以來最高水平。
澳新銀行（ANZ Bank）外匯分析師菲利斯萊恩（Felix Ryan）說，在關稅政策充滿不確定性、美國經濟前景引憂的情況下，整體上美國資產表現明顯不佳，「目前來看，歐洲貨幣與避險資產最為受惠」。
本文獲《聯合早報》授權轉載
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