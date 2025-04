歐洲第1個環球影城即將登陸英國　或設007柏靈頓熊等全球獨家元素

英國將成為歐洲首個環球影城主題樂園的所在地,這座斥資數十億英鎊的樂園選址於貝德福德郡Kempston Hardwick的前磚廠遺址,預計2031年開幕。該項目將創造約28,000個就業機會,開業首年可吸引850萬遊客,成為歐洲最大、最先進的主題樂園之一,進一步提升英國在全球旅遊業的地位。



根據BBC報道,這座佔地476英畝的綜合園區將包括主題樂園、500間客房的酒店及零售中心,未來可能擴增至700英畝以改善交通設施。環球影城計劃打造獨特體驗,涵蓋《007》James Bond、帕靈頓熊(Paddington Bear)、《魔戒》(Lord of the Rings)、《回到未來》(Back to the Future)、《侏羅紀公園》(Jurassic Park)和《迷你兵團》(Minions)等元素。

其中,James Bond特技表演和基於《回到未來》等品牌的室外過山車尤為引人注目,多數設施則設計為室內項目,以適應英國天氣。消息人士透露,相關合約已簽訂,細節或有微調,但核心規劃穩定。然而,受華納兄弟獨家權利限制,哈利波特主題暫不納入。

英國首相施紀賢(Keir Starmer)表示,這一項目將「讓貝德福德登上全球舞台」,並為建築、人工智能及旅遊業創造機會。他笑稱自己的孩子對此興奮異常。文化、媒體及體育大臣藍麗珊(Lisa Nandy)強調,樂園不僅引入美國創意,也將展示英國經典品牌,向世界推廣英國文化。

這座斥資數十億英鎊的樂園選址於貝德福德郡Kempston Hardwick的前磚廠遺址。(環球影城)

財政大臣李韻晴(Rachel Reeves)則承諾,項目將優先使用英國鋼材,促進本地經濟。

為應對龐大客流,環球影城計劃升級Wixams火車站,並在東西鐵路線(East West Rail)新建車站,同時為A421公路增設匝道。當地居民對項目多持正面態度,認為將帶動經濟與就業,但部分人擔心交通與基礎設施壓力。環球表示,92%的6,000名受訪者支持計劃,公司也承諾80%的就業機會優先提供給貝德福德及附近地區居民。

貝德福德自治市長Tom Wootton稱這是「多年來最好的消息」,項目獲6個地方議會支持。若規劃許可通過,建設將於2026年啟動。這座樂園不僅標誌着環球影城首次在歐洲自建園區,也將為英國經濟與文化注入新活力。

環球影城以製作《迷你兵團》(Minions)和《魔法黑森林》(Wicked)等電影聞名,目前在美國奧蘭多和洛杉磯、日本、新加坡及中國設有主題樂園。