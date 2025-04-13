特朗普擬大幅削減NASA預算　Elon Musk：令人擔憂

美國太空科技探索公司SpaceX創辦人、億萬富豪馬斯克（Elon Musk）4月12日在社交媒上回覆一篇有關美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）擬大幅削減美田太空總署（NASA）資金的貼文，稱特朗普此舉「令人擔憂」（Troubling）。



美國《國會山報》（The Hill）報道， 技術新聞資訊網站Ars Technica的一名編輯11日在社交媒體X上傳該網站最近對特朗普擬削減NASA研究經費的報道，並形容此舉非常糟糕。

Ars Technica披露，特朗普政府提出的預算草案準備刪減NASA總預算20％，而其中用於科學項目的資金更將從75億美元砍到39億美元。

馬斯克其後回覆該編輯的貼文，並強調自己全力支持科學研究，但身為NASA的主要承包商，他無法直接參與預算討論。

2025年2月11日，美國華盛頓，圖為美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）在白宮橢圓形辦公室出席總統特朗普（Donald Trump）簽署行政命令活動。（Reuters）

此舉被外界視為特朗普與馬斯克之間出現愈來愈多分歧，而特朗普甚至於10日舉行的內閣會議上表示，馬斯克做事非常出色，但自己並不需要依賴後者完成任何事情