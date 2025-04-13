俄羅斯導彈襲擊　烏克蘭北部蘇梅市32死88傷

周日（4月13日）是棕枝主日（Palm Sunday），路透社引述烏克蘭官員稱，早上有2枚俄羅斯彈道導彈擊中烏克蘭北部城市蘇梅（Sumy）市中心，造成32人死亡，88人受傷。 這是該市繼3月以來第二次受俄方導彈襲擊。



3月24日，烏克蘭蘇梅市議會晚上在其網站發布消息說，俄軍當天下午對蘇梅市中心發動導彈襲擊，已造成88人受傷。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）譴責周日的襲擊，表示至少10名兒童受傷，2名兒童喪生。他呼籲國際社會對莫斯科採取強硬措施。

2025年4月13日，俄羅斯導彈襲擊烏克蘭蘇梅市，現場有汽車被炸毀。（Reuters）

烏克蘭內政部長克利緬科（Ihor Klymenko）表示，攻擊發生在宗教節日，受害者都在前往或已經在教堂。澤連斯基的幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）表示，這些導彈中裝有集束彈藥，「俄羅斯這樣做是為了殺害盡可能多的平民。」

俄羅斯國防部周六表示，烏克蘭前一天對俄羅斯能源基礎設施發動五次襲擊。

烏克蘭和俄羅斯上個月同意暫停對彼此能源設施的攻擊，但雙方都多次指控對方違反暫停協議。